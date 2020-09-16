Київ може розпочати опалювальний сезон дочасно, Кличко каже – тепломережа готова

Столична тепломережа готова до початку опалювального сезону дочасно, якщо в цьому буде необхідність, заявив у середу мер Києва Віталій Кличко.

«Технічно місто вже готове до пуску тепла в мережу. Фахівці комунального підприємства «Київтеплоенерго» здійснили перевірку котелень та теплопунктів. Усунули 6,5 тисячі пошкоджень на тепломережах та пошкоджень, що виникли в результаті гідравлічних випробувань. Підкреслю, що саме якісне проведення гідравлічних випробувань влітку допомагає уникнути багатьох аварійних ситуацій взимку, коли тепло вже запущене», – сказав Кличко.

Він також зазначив, що місто готове надати необхідну допомогу ОСББ та іншим житловим об’єднанням, щоб вони змогли вчасно вступити в опалювальний сезон.

«Фахівці «Київтеплоенерго» можуть оглянути справність обладнання і систем. Також закликаю всі ці об’єднання перевірити наявність заборгованості за тепло. Тобто зробити все необхідне, аби потім не здійснювати роботи в авральному режимі, коли на вулиці буде мінусова температура», – додав Кличко.

Раніше у Міненергетики заявили, що Україна входить в новий опалювальний сезон з рекордними запасами палива.

Опалювальний сезон в Україні розпочинається орієнтовно 15 жовтня. Опалення в будинках із централізованим теплопостачанням вмикається тоді, коли впродовж трьох днів середньодобова температура опускається нижче за 8 градусів за Цельсієм.