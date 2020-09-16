ДСНС попереджає про різке зниження температури в Україні

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про суттєве похолодання впродовж найближчих днів.

«Увага! За даними Українського гідрометцентру, впродовж 18–19 вересня внаслідок вторгнення арктичного повітря в Україні очікується різке зниження температури повітря: у західних, північних, східних та центральних областях вночі до 2–8° тепла, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-3° (18 вересня заморозки лише на Волині, Львівщині, Рівненщині та Тернопільщині), вдень до 9–15° тепла, у південній частині та на Закарпатті вночі до 5–10° тепла, вдень до 14-19°. Середня добова температура повітря знизиться на 10-12°», – ідеться в повідомленні.

Рятувальники додають, що похолодання супроводжуватиметься поривами північного вітру 15–20 м/с.

20–22 вересня в Україні утримається прохолодна погода. 23–25 вересня поступове підвищення температури.