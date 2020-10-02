Молдова зберігатиме запас газу в сховищах України – Оператор ГТСУ

Молдова зберігатиме запас газу в підземних сховищах України, повідомив голова ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон.

«Уже почалися перші поставки. За словами Молдовагазу, протягом жовтня-листопада планується закачати близько 100 млн кубометрів газу», – написав Макогон у фейсбуці 2 жовтня.

За його словами, питання про створення запасу газу для Молдови в Україні почали активно опрацьовувати ще влітку 2019 року, «коли була невизначеність із продовженням транзиту через Україну».

«Подібний запас гарантує енергетичну безпеку Молдови і знижує залежність від єдиного постачальника газу. Україна стає гарантом регіональної енергетичної безпеки», – додав Макогон.

В АТ «Молдовагаз» у фейсбуці повідомили, що компанія почала закачування на зберігання природного газу в Україні Трансбалканським коридором. Щодня планується передавати від 1,5 до 3 мільйонів кубометрів газу для складування в підземних сховищах, щоб використовувати його в холодну пору року.

«Сумарно, в жовтні і листопаді планується закачати на зберігання близько 100 мільйонів кубометрів газу. За необхідності, ці обсяги будуть поставлені споживачам АТ «Молдовагаз» в період з грудня 2020 по лютий 2021 року. Сумарне споживання природного газу правобережною частиною Республіки Молдова варіюється в межах 1 мільярда кубометрів на рік. Понад 80% припадають на холодну пору року», – додали в компанії.

У вересні «Нафтогаз України» повідомив, що російський «Газпром» потребує додаткових потужностей для транспортування газу українською ГТС у Європу в жовтні.

В уряді України минулого місяця заявили, що опалювальний сезон в країні повинен розпочатися вчасно, бо накопичено «стабільно високі запаси палива на ТЕС, ТЕЦ і рекордні запаси газу». У підземних сховищах України є 27 мільярдів кубометрів блакитного палива. Це на 6 мільярдів більше, ніж на початку минулорічного опалювального сезону, і на десять мільярдів, ніж позаторік.

Рекордне наповнення сховищ спостерігається через майже п’ять років після припинення прямої купівлі російського газу.