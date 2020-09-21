«Газпром» замовив додаткові потужності для транзиту газу українською ГТС – «Нафтогаз»

Російський «Газпром» потребує додаткових потужностей для транспортування газу українською ГТС у Європу в жовтні, повідомив 21 вересня «Нафтогаз України». У «Нафтогазі» додали, що аукціон із розподілу потужностей відбувся на платформах RBP (Угорщина) і GSA (Польща) 21 вересня.

«За підсумками торгів «Нафтогазу» розподілено потужності на вході й на виході з ГТС України, які буде використано для забезпечення додаткових обсягів транзиту «Газпрому». При цьому такі потужності «Газпром» оплатить у повному обсязі, це принесе додатковий дохід як «Нафтогазу», так і оператору ГТС України», – повідомили у компанії.

«Кожна додаткова потужність, замовлена «Газпромом» – це додаткові гроші для України та її громадян. Спроможність української ГТС дозволяє задовольнити попит як «Газпрому», так і інших користувачів щодо послуг із транспортування значних обсягів газу. Україна як надійна держава-транспортер і надалі забезпечуватиме безперебійність транспортування газу для європейських споживачів», – заявив перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Перелома.

Нещодавно голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив, що Україна цього року заробить на транзиті газу близько двох мільярдів доларів.

30 грудня 2019 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і російський газовий монополіст «Газпром» підписали контракт про транзит російського газу до Європи з використанням української газотранспортної системи за правилами Європейського союзу на п’ятирічний термін із можливістю продовження.

Голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв заявив, що мінімально Україна отримає 7,2 мільярда доларів.

Термін раніше чинного контракту 2009 року на транзит, як і контракту на постачання російського газу до України, збіг вранці 1 січня 2020 року. Підписанню цього контракту передувало укладення між сторонами мирової угоди – договору про врегулювання претензій.