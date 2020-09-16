Цьогоріч Україна заробить на транзиті газу близько двох мільярдів доларів – Коболєв

Цьогоріч Україна заробить на транзиті газу близько двох мільярдів доларів, повідомив голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв в інтерв’ю журналістці Яніні Соколовій на ютубі.

«Я думаю, у цьому році цифра буде близькою до двох мільярдів доларів», – сказав Коболєв.

30 грудня 2019 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і російський газовий монополіст «Газпром» підписали контракт про транзит російського газу до Європи з використанням української газотранспортної системи за правилами Європейського союзу на п’ятирічний термін із можливістю продовження.

Голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв заявив, що мінімально Україна отримає 7,2 мільярда доларів.

Термін раніше чинного контракту 2009 року на транзит, як і контракту на постачання російського газу до України, збіг вранці 1 січня 2020 року. Підписанню цього контракту передувало укладення між сторонами мирової угоди – договору про врегулювання претензій.