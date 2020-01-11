Меркель і Путін говорили про Україну: «Північний потік-2», транзит газу і «мінський процес»

Канцлер Німеччини Анґела Меркель і президент Росії Володимир Путін, які зустрілися в Москві, обговорили, серед інших питань, і ті, що стосуються України, повідомили обидва керівники на пресконференції.

Путін, зокрема, висловив упевненість, що газогін «Північний потік-2», який має на меті постачати російський газ до Німеччини в обхід України і який потрапив під санкції США, все-таки буде добудований силами самої Росії – можливо, в першому кварталі 2021 року.

Меркель, зі свого боку, вкотре назвала цей проєкт «у першу чергу економічним» і «правильним» і заявила, що його будівництво треба довести до кінця, і її країна продовжить підтримувати цей проєкт попри американські санкції.

При цьому досягнену наприкінці 2019 року українсько-російську домовленість про транзит російського газу до Європи через територію України на наступні п’ять років Меркель назвала дуже доброю.

Також і Путін заявив про важливе значення цієї домовленості.

Говорячи про врегулювання на окупованій частині українського Донбасу, де триває гібридна агресія Росії проти України, обидва керівники повторили тезу про безальтернативність так званого «мінського» мирного процесу.

Меркель, зокрема, висловила сподівання, що на наступному саміті в так званому «нормандському форматі», що теж присвячений урегулюванню в регіоні, буде досягнено поступу.

Путін традиційно знову назвав цю агресію його країни «внутрішньоукраїнською кризою» і заявляв про необхідність, на його думку, «закріпити особливий статус Донбасу в українській Конституції».

Серед інших тем Меркель і Путін також обговорювали становище в Лівії, де, за повідомленнями, воюють російські найманці, в Сирії, де офіційно діють російські війська, і загалом на Близькому Сході, повідомили вони на пресконференції.