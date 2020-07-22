Шмигаль заявив про рекордні запаси газу та вугілля в Україні

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про рекордні запаси палива, накопичені для проходження наступного опалювального сезону. Про це голова уряду сказав на засіданні Кабінету міністрів 22 липня.

За словами Шмигаля запаси газу у підземних сховищах становлять 21 мільярд кубометрів, аналогічна ситуація із наявними запасами вугілля.

«Ми маємо спокійно і комфортно пройти опалювальний сезон», – відзначив прем’єр-міністр.

Також Шмигаль уточнив, що на підготовку до опалювального сезону вже витратили 6 мільярдів гривень, і на середину літа готовність житлового фонду становить 50%.