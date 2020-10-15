Київ з 16 жовтня починає опалювальний сезон – Кличко

У столиці України опалювальний сезон розпочинається з 16 жовтня, повідомив на брифінгу київський міський голова Віталій Кличко.

«Із завтрашнього дня ми розпочнемо подачу тепла в систему. Я вже підписав відповідне розпорядження. Місто ухвалило таке рішення з огляду на середньодобову температуру. За прогнозами синоптиків, з наступного тижня буде похолодання, вночі температура опуститься до 3–5 градусів тепла», – сказав Кличко.

Він зазначив, що на повний запуск централізованої системи опалення протяжністю 27 тисяч кілометрів до майже 12 тисяч будинків місту потрібно приблизно тиждень. За його словами, підключення лікарень, шкіл, садочків та інших закладів соціальної сфери відбувається за окремими заявками керівників.

«Я дав доручення ЖЕКам і теплопостачальним підприємствам подбати, щоб в усіх квартирах киян було тепло. Контролювати стабільне та надійне теплопостачання буде спеціально створена в місті житлово-комунальна інспекція», – додав Кличко.

Затверджений у 2008 році наказ Міністерства палива та енергетики передбачає, що підключення житлових будинків до опалення розпочинається з урахуванням температури повітря, яка має опуститися до позначки +8 і нижче градусів за Цельсієм і триматися на такому рівні щонайменше протягом трьох днів.

За прогнозами синоптиків, такі температурні показники в Києві встановляться вже на початку наступного тижня.