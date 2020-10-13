Київ готовий вчасно розпочати опалювальний сезон – Кличко

У Києві здійснили всі заходи з підготовки до початку опалювального сезону. Про це на брифінгу 13 жовтня заявив мер столиці Віталій Кличко.

«Ми дуже раді, що у нас така тепла осінь. Столиця здійснила всі технічні та організаційні заходи, щоб розпочати опалювальний сезон вчасно», – наголосив Кличко.

Мер розповів, що комунальники провели гідравлічні випробування. За їх результатами усунули 6,5 тисячі пошкоджень.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль раніше повідомив, що Україна має рекордні запаси вугілля і газу перед початком опалювального сезону. Він додав, що готовність будинків, мереж, котелень уже більш ніж 95%, підготовка триває відповідно до графіків.

Опалювальний сезон в Україні розпочинається орієнтовно 15 жовтня. Опалення в будинках із централізованим теплопостачанням вмикається тоді, коли впродовж трьох днів середньодобова температура опускається нижче за 8 градусів за Цельсієм.