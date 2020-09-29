«Нафтогаз»: ціна газу для населення у жовтні зберігається на рівні вересня

Група «Нафтогаз» у жовтні збереже ціни газу для збутових компаній і населення на вересневому рівні, повідомляє пресслужба компанії.

«Цінові пропозиції в жовтні залишаться незмінними як для оптових покупців (трейдерів, газзбутів) ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг», так і для для побутових клієнтів ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», – йдеться в повідомленні.

«Таким чином, ГК «Нафтогаз Трейдинг» у жовтні постачатиме газ оптовим споживачам, що вже уклали договори, за ціною вересневого ресурсу. Для роздрібних клієнтів ГК «Нафтогаз України» зберігаються вересневі ціни — «Місячний» (4,7 грн/куб. м з ПДВ, без вартості доставки (розподілу) і «Річний» (5,24 грн/куб. м з ПДВ, без вартості доставки (розподілу)», – додали у «Нафтогазі».

Наприкінці серпня «Нафтогаз України» повідомив, що вереснева ціна на природний газ для потреб населення у тарифі «Місячний» становить 4 гривні 70 копійок за кубометр із ПДВ, без вартості розподілу (доставки). Ціна на серпень для населення складала за цим тарифом 3 гривні 24 копійки, тобто зростання сягнуло 45%.