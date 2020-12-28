Уряд скасував перші 100 «пільгових» кіловат за електроенергію для населення і встановив єдиний тариф – 1,68 грн

Кабінет міністрів України з 1 січня скасовує до 31 березня 2021 року пільговий тариф на перші 100 кВт-год електроенергії у розмірі 0,9 грн/кВт-год і встановив єдиний тариф для побутових споживачів у розмірі 1,68 грн/кВт-год.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в понеділок із доопрацюванням в Секретаріаті Кабінету міністрів.

«Проєкт Міненерго зі спецобов’язків на ринку електроенергії передбачає продовження з 1 січня до 31 березня 2021 року спецобов’язків, встановлення на період до 31 березня фіксованої ціни для побутових споживачів у розмірі 1,68 грн/кВт-год із ПДВ та продаж «Енергоатомом» електроенергії у рамках ПСО за двосторонніми договорами «Гарантованому покупцеві» за ціною 150 грн/МВт-год», – заявив керівник Міненерго Юрій Вітренко.

За його словами, проєкт розроблений із метою забезпечення фінансової стабільності на ринку електроенергії наступного року та стійкої роботи енергетичних підприємств, задіяних у виконанні спецобов’язків, – «Енергоатому», «Укргідроенерго» та «Укренерго».

Вітренко наголосив, що наразі Міненерго спільно з НКРЕКП та учасниками ринку напрацьовує вдосконалений сценарій фінансового збалансування на ринку електроенергії.

Раніше українські побутові споживачі оплачували перші 100 кВт-год електроенергії за ціною 90 копійок за кіловат-годину, та 1 грн 68 коп за решту обсягу споживання за місяць.