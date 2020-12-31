OCCRP назвав «людину року у сфері організованої злочинності та корупції». Коломойський був у фіналі

Центр дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) назвав президента Бразилії Жаїра Болсонару «людиною року у сфері організованої злочинності та корупції».

В організації нагадали, що Болсонару обирали як антикорупційного кандидата.

«Натомість він оточив себе корупційними фігурами, використовував пропаганду, щоб просувати свій популістський порядок денний, підривав систему правосуддя та вів деструктивну війну проти Амазонського регіону», – заявили в OCCRP.

Там звертають увагу, що Болсонару «на тоненького» переміг двох інших лідерів – президента Туреччини Реджепа Ердогана та президента США Дональда Трампа.

«Обидва фіналісти також отримували блага від пропаганди, підривали демократичні інституції у своїх країнах, політизували свої системи правосуддя, уникали багатосторонніх угод, винагороджували корумповані внутрішніх кола та відсували свої країни від демократичного правопорядку до самодержавства», – йдеться в релізі OOCRP.

Перелік фіналістів завершив український бізнесмен Ігор Коломойський. Його звинувачують у тому, що він отримав позику від свого тодішнього банку «Приватбанку» на понад 5 мільярдів доларів.

«Гроші зникли в серії офшорів. Збитки становили 40 відсотків усіх приватних депозитів у країні. Але Коломойський не був заарештований, і зараз він лобіює можливість повернути контроль над банком після того, як установу врятувала держава», – пояснили в OOCRP.

Вони звертають увагу, що Коломойський має історію «корпоративних рейдів, шахрайства, розкрадання державних активів та політичних інтриг і представляє багатьох ідеологічних та корумпованих мільярдерів від братів Кох до Арона Банкса, які підірвали демократію заради особистої вигоди».

«Приватбанк» націоналізували в грудні 2016 року. У НБУ заявляли, що банку завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів. Коломойський назвав «маячнею» дані Нацбанку.