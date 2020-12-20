Коломойський не може виступати від імені України – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що політика держави реалізується незалежно від заяв «одного з бізнесменів, одного з олігархів». Так Зеленський в інтерв’ю газеті The New York Times, оприлюдненому ввечері 19 грудня, відповів на запитання про критику Ігорем Коломойським антикорупційних вимог МВФ щодо регулювання у банківській сфері та його заяви про необхідність розвороту України до Росії.

«Ігор Коломойський не є президентом. І виступати від України, від імені президента України, від уряду України він не може… Щодо наших стратегічних партнерів, то Україна обрала собі стратегічних партнерів – ЄС, альянс (НАТО), США – це наші важливі партнери, які підтримують нас і в санкційній політиці проти російської агресії на Донбасі… Звичайно ж, ми хочемо бачити себе в межах європейської спільноти, всередині ЄС. Звичайно ж, ми вдячні США, які нас підтримують, це наш стратегічний партнер. Ми стали партнером з розширеними можливостями НАТО. Це дії, не слова. І великі дії, тому вони ведуть до результату. І заяви будь-кого не можуть впливати на думку суспільства щодо геополітичного напряму України», – передає слова Зеленського його сайт, назвавши оприлюднений «повним текстом» інтерв’ю (текст, оприлюднений The New York Times, не є власне інтерв’ю, це стаття з цитатами із Зеленського).

Також глава держави додав, що «ми ухвалили дуже складний закон щодо неможливості впливу ззовні на банківський сектор… тому на банківський сектор ніхто, включно з паном Коломойським, на сьогодні не може впливати».

Закон, який, зокрема, унеможливлює повернення «Приватбанку» колишньому власникові Ігорю Коломойському, був ухвалений Верховною Радою в травні 2020 року. Його ухваленню передував розгляд парламентом тисяч поправок. Переговори між Україною та Міжнародним валютним фондом були б неможливі без ухвалення Верховною Радою закону про банки, наголошував міністр фінансів України Сергій Марченко.