Низка депутатів безоплатно отримали офіси під приймальні у бізнес-центрі, пов’язаному з Коломойським – «Схеми»

Низка народних депутатів зі «Слуги народу» та від групи «За майбутнє» отримали приміщення під свої громадські приймальні у бізнес-центрі «Міленіум» в Києві на безоплатній основі. Цей бізнес-центр через офшорні компанії пов’язаний з олігархом Ігорем Коломойським, тут довго розташовувався його офіс. Сам Коломойський вважає, що це «збіг» і підкреслює, що офісу в нього там вже немає. Водночас юристи пояснюють, що отримання депутатами безкоштовних послуг чи благ може бути розцінене як порушення закону «Про запобігання корупції».

Депутати зі «Слуги народу» Олександр Дубінський, Олександр Куницький, Ольга Василевська-Смаглюк, від групи «За майбутнє» Ігор Палиця, Ірина Констанкевич, Тарас Батенко та позафракційний Руслан Требушкін розмістили свої громадські приймальні у Києві за адресою Володимирська, 12 – це бізнес-центр «Міленіум», який належить компанії «Глобал Естейтс» з орбіти Ігоря Коломойського. В цьому ж бізнес-центрі олігарх також довгий час мав свій офіс.

Ольга Василевська-Смаглюк, яка вказала своїми столичними приймальнями дев’ять офісів та дві частини холу на трьох різних поверхах бізнес-центру, повідомила, що користується своїми приміщеннями на підставі договору безоплатного користування – позички.

Депутати від групи «За майбутнє» Ірина Констанкевич і Тарас Батенко, приймальні яких, згідно із даними сайту Верховної Ради, займають увесь 9-ий поверх «Міленіуму», надали дві ідентичні відповіді: що вони користуються приміщеннями на підставі цивільно-правового договору. Але не уточнили, чи сплачують вони гроші за оренду та скільки.

Соратник Констанкевич і Батенко по групі «За майбутнє» та давній бізнес-партнер Коломойського Ігор Палиця, який вказав приймальнею увесь 5 поверх бізнес-центру «Міленіум», у декларації за 2019 рік зазначив, що майже 320 квадратних метрів офісної площі отримав від фірми «Глобал Естейтс».

Позафракційний нардеп Руслан Требушкін також задекларував безоплатне користування офісом на 62 квадратних метри, наданим фірмою-власницею бізнес-центру.

«Слуги народу» Олександр Куницький, який зареєстрував приймальні у шести офісах двох поверхів і в частині холу «Міленіуму», та Олександр Дубінський – із тринадцятьма офісами та частинами холу на трьох різних поверхах у бізнес-центрі – на запити «Схем» щодо умов користування приміщеннями відповідей не надали. Як і у компанії «Глобал Естейтс», яка безпосередньо здає парламентарям офіси в оренду.

У свою чергу, юристи вбачають ймовірне порушення закону «Про запобігання корупції».

«Насправді такі дії народного депутата можуть трактуватися як порушення обмежень щодо отримання подарунку, – аналізує експерт Міждисциплінарного науково-освітнього центру протидії корупції НАУКМА, член Громадської ради при НАЗК Андрій Білецький. – В цьому випадку ми можемо спостерігати, що депутат, навіть якщо на безоплатній основі, набув в тимчасове користування офісну будівлю, яку інші люди, інші пересічні громадяни України не можуть отримати за тими самими умовами. Тобто ми тут можемо говорити про надання певних пільг або послуг за нижчою ринковою ціною. Тому такі дії можуть розглядатися як адміністративне правопорушення».

Щоб це встановити, Національне агентство з питань запобігання корупції мало би розпочати свою перевірку – але нещодавнім рішенням Конституційного суду їх, серед іншого, позбавили таких повноважень.

У коментарі журналістам Ігор Коломойський повідомив, що будівля бізнес-центру йому не належить і офісу там він вже немає. А на уточнення, як він може пояснити, що низка депутатів отримали безоплатно квадратні метри у «Міленіумі», відповів, що це «збіг».

Засновниками фірми-власниці бізнес-центру «Глобал Естейтс» є чотири офшорні компанії. Засновником однієї з них – «Палладіум Інтервест» – відповідно до бази даних Offshore leaks, зібраних Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів, є кіпрська «Маріголд Траст Компані». Ця ж фірма тривалий час була власником акцій інших 4 кіпрських компаній, які є засновниками ПрАТ «Синтез Ойл», яка входить до неформальної групи компаній Одеської нафтоперевалки, яку в профільних ЗМІ пов’язують із групою «Приват». Про цю компанію також йшлося в одному із попередніх розслідувань «Схем» – про те, як структури Ігоря Коломойського заробляли на державній енергокомпанії. Ця компанія постачала сировину (вугілля) на державну компанію «Центренерго» за цінами подекуди вищими від середньоринкових. Загальна сума контрактів перевищила 1,6 мільярда гривень.

Також «Схеми» встановили , що все вказує на те, що на практиці в цих та інших приміщеннях, зареєстрованих як громадські приймальні народних депутатів – в тому числі від ОПЗЖ та «Європейської солідарності» – прийом громадян не проводиться. Натомість статус громадської приймальні депутата ускладнює проведення правоохоронцями потенційних обшуків та інших слідчих дій – для цього треба отримувати погодження особисто генерального прокурора.