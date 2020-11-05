Дубінський розмістив свою «недоторканну» депутатську приймальню в квартирі бізнес-партнера Коломойського – «Схеми»

Народний депутат від президентської фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський розмістив одну зі своїх громадських приймалень у квартирі Тімура Міндіча – бізнес-партнера Ігоря Коломойського. Інші – за адресою офісу олігарха у Києві в бізнес-центрі «Міленіум». Там же зареєстрували свої приймальні ще шестеро нардепів – зі «Слуги народу», групи «За майбутнє» та позафракційні.

Частина із них декларують, що отримали ці приміщення у своє користування на безоплатній основі. При цьому, все вказує на те, що на практиці в цих приміщеннях прийом громадян не проводиться. Натомість статус громадської приймальні депутата ускладнює проведення правоохоронцями потенційних обшуків та інших слідчих дій – для цього треба отримувати погодження особисто генерального прокурора України. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) у матеріалі – «Приймальня-оберіг».

Депутат Дубінський у переліку своїх громадських приймалень зазначив дві адреси у Києві, одна з яких – у квартирі в житловому будинку по вулиці Царика. Як виявили «Схеми», вона належить бізнес-партнеру Ігоря Коломойського Тімуру Міндічу.

Журналісти навідались до приймальні, щоб спробувати записатись на прийом.

Водночас охоронець у будинку здивувався, коли дізнався про приймальню, іповідомив, що таких депутатів не знає і порадив телефонувати. За вказаним на сайті Верховної Ради номером «Схемам» також ніхто не відповів.

На прохання про коментар парламентар не відреагував.

Статус своїх депутатських приймалень Дубінський також закріпив і за тринадцятьма офісами та навіть за «частинами холу» на трьох різних поверхах у бізнес-центрі «Міленіум» на вулиці Володимирській. Цей будинок у центрі Києва – у власності компанії з орбіти Коломойського, тут же розташовується і офіс самого олігарха.

Крім нього, приймальні там розмістили також ще низка депутатів. Зокрема, Ольга Василевська-Смаглюк зі «Слуги народу» вказала своїми столичними приймальнями дев’ять офісів та дві частини холу на трьох різних поверхах бізнес-центру Коломойського, але не зазначила прямого телефону. Коли журналісти спробували потрапити туди фізично, їм відповіли, що «ані депутатів, ані помічників немає».

У коментарі депутатка заперечила, що начебто до неї не можна потрапити на прийом: «Ви дзвоните, конкретно домовляєтесь, що конкретно ви хочете і вас записують на прийом». І кілька разів порадила звернутися до приймальні у Києві, яка розташована за іншою адресою.

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Приймальня депутатки від групи «За майбутнє» Ірини Констанкевич, згідно із даними сайту Верховної Ради, займає увесь 9-ий поверх бізнес-центру Ігоря Коломойського. Так само як і її колеги по депутатській групі Тараса Батенка. Позафракційний Руслан Требушкін вказав усю будівлю на Володимирській як одну із своїх приймалень – без контактних даних.

«Слуга народу» Олександр Куницький зареєстрував там приймальні у шести офісах двох поверхів і в частині холу.

Давній бізнес-партнер та багаторічний соратник Коломойського, лідер партії «За майбутнє» Ігор Палиця зазначив своєю приймальнею увесь п’ятий поверх бізнес-центру, але також не вказав прямих телефонів. За єдиним номером журналісти так і не змогли додзвонитись.

Пізніше у коментарі «Схемам» нардеп пояснив, що у нього там чотири кабінети. Відсутність телефонів, за його словами, не проблема.

«По-перше, мій телефон скрізь є. Він був опублікований так само, як і всіх депутатів. По-друге, мені пишуть на сторінку фейсбук, по-третє приходять документи з Верховної Ради на цю адресу, де я також дивлюся всі звернення. Я точно не ховаюсь», – сказав парламентар.

При цьому тільки двоє депутатів, Ігор Палиця та Руслан Требушкін вказали у своїх деклараціях, що отримали від компанії «Глобал Естейтс» приміщення у користування, при чому на безоплатній основі (ця фірма з орбіти Коломойського володіє бізнес-центру «Міленіум»). У решти обранців інформація про це – відсутня.



Аналітична система YouControl відносить «Глобал Естейтс» до неформальної групи «Приват», очолюваної олігархом Ігорем Коломойським. Реальні власники «Глобал Естейтс» заховані за офшорними компаніями.

«Одразу кілька депутатів, яких пов’язують з олігархом, розмістили свої приймальні у Бізнес-центрі «Міленіум», який є «хабом» для Ігоря Коломойського і його бізнес-партнерів. А експеримент «Схем» довів, що потрапляння туди на прийом складе для громадянина певні труднощі. Адже немає прямих телефонів, а за загальними контактами – часто не відповідають на дзвінки. При цьому тільки двоє депутатів, Ігор Палиця та Руслан Требушкін вказали у своїх деклараціях користування офісами бізнес-центру - на безоплатній основі. У решти обранців інформація про це - відсутня. Чи не тому там розміщені громадські приймальні, щоб створити запобіжник для проведення потенційних обшуків?» – ставлять питання у розслідуванні журналісти.

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Відкриття кримінального провадження щодо народного депутата та проведення щодо нього будь-яких слідчих дій, включно з обшуками у його приміщеннях після змін у кримінальний-процесуальний кодекс, має одноосібно погоджувати генеральний прокурор України. Раніше згоду на це мав давати парламент своїм голосуванням.

Практика закріплювати статус депутатських приймалень за адресами пов’язаного з депутатом або наближених до нього особам бізнесу – не нова, і до неї вдаються представники й інших політсил.

Наприклад, за адресою приймальні депутата від ОПЗЖ Ігоря Абрамовича, як виявили журналісти, зареєстрована компанія «Інтер Енерджи Груп», бенефіціаром фірми у реєстрі зазначений батько нардепа.

У коментарі Абрамович підкреслив, що офіс компанії і його приймальня – це різні приміщення і пообіцяв додати уточнення на сайті ВР.

Депутат від «Слуги народу» Павло Якименко зазначив свою приймальню у Харкові за адресою, де також зареєстровані дві фірми. Одна з них – «Національна будівельна група», яка за останні три роки отримала на майже 60 мільйонів гривень підрядів від Департамента будівництва Харківської міськради. Один із підрядів потрапив у поле зору правоохоронців, йдеться в розслідуванні: компанію запідозрили у неналежному ремонті дороги. У 2019 році суд надав слідчим доступ до речей та документів, які перебувають у володінні цієї фірми, та зауважив, що в разі невиконання ухвали суд за клопотанням слідчих може дозволити обшук у її приміщеннях.

Потрапити на прийом журналістам у Харкові не вдалося. На місці відповіли, що депутата немає, а коли буде, щоб записатись на прийом – невідомо.

Пізніше Якименко у коментарі повідомив, що немає стосунку до згаданої компанії і що орендує інше приміщення в будівлі.

Окремо «Схеми» також виявили, що низка депутатів від «Європейської солідарності» зареєстрували громадські приймальні за адресою спортивного клубу «5 елемент» – це, зокрема, Петро Порошенко, Михайло Забродський, Ірина Фріз та Ніна Южаніна. Майже всі вони мають там по декілька кабінетів і навіть користуються деякими спільно.

На місці журналістам відповіли, що депутати не проводять там прийоми. Спортивний клуб належить самому Петру Порошенку та його партнеру Ігорю Кононенку.

Ніна Южаніна відреагувала на цю інформацію пізніше так: «Дуже цікаво. Це, на жаль, я уточню, тому що я плачу за оренду приміщення, невеликої кімнати, і якщо на рецепції цього не знають, можливо, там хтось змінився, все може бути. Я там вкрай рідко буваю, але буваю».​

Ірина Фріз підкреслила: «Я не розумію, чому вам сказали таке на рецепції, але якщо Ви хочете потрапити до громадської приймальні, будь ласка, я вас радо запрошую». ​

Михайло Забродський порадив: «Є телефон на сторінці депутата, на сайті Верховної Ради, виходите на зв’язок, ми з вами домовляємося про зустріч і зустрічаємося». На уточнення, що журналісти не змогли додзвонитися, відповів: «Вам вочевидь не пощастило».