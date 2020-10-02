Дубінський у часи Революції гідності просував фейк про «Проституток на Майдані» – ЗМІ

У грудні 2013 року – лютому 2014-го Олександр Дубінький просував фейк про «Проституток на Майдані», повідомляє проєкт Bihus.Info.

Журналісти стверджують, що отримали доступ до листувань, що датовані груднем 2013 – лютим 2014 років. Учасниками переписки, найімовірніше, є Олександр Дубінський, очільниця холдингу «Вєсті» та цивільна дружина ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка Ольга Семченко, а також ексголовред «Вєстєй» Ігор Гужва.

За даними журналістів, над плануванням заходів для дискредитації Євромайдану працював абонент alexandr.dubinsky@gmail.com. Цей мейл вказаний поштою Олександра Дубінського на фейсбук-сторінці, а також використовувався Дубінським публічно в часи президентства Віктора Януковича під час організації круглого столу за участю Олександра Клименка.

Дубінський підтвердив Bihus.Info, що досі користується цим акаунтом, однак заперечив, що вів з нього обговорення кампанії проти Євромайдану в інтересах Клименка.

Акаунт, з яким листується Дубінський, звертаючись до адресата «Ольга Владиславовна» – vesna384@gmail.com – використовувався, найімовірніше, Ольгою Владиславівною Семченко, цивільною дружиною Клименка.

Журналісти пишуть, що 20 грудня 2013 року alexandr.dubinsky надсилає лист з назвою «Предложения по информационной кампании «Майдан меньшинства». Це план з 20 заходів, які мають дискредитувати Майдан. Основні методи – інформаційні вкиди, фейкові ролики та псевдорозслідування про Революцію гідності та тодішніх лідерів опозиції. За кілька днів alexandr.dubinsky на прохання, імовірно, Семченко пропонує деталі реалізації фейку про «повій на Майдані».

«Основа ідеї – за допомогою підконтрольних міліціонерів привезти на Майдан повій з київських околиць, посадити в конкретній точці на Хрещатику, розповісти їм, що саме потрібно говорити і, можливо, забезпечити їх наркотиками. Далі до них мали прийти журналісти Дубінського, зняти прихованою камерою і поширити відео в Інтернеті з конкретними тегами – повії, Майдан, революція. Наступний крок – міліція повинна «накрити» бордель і дати коротку аналітику щодо того, що протест перетворився на центр розпусти», – розповіли автори розслідування.

Вони зазначають, що «так народився один з найвідоміших фейків про Євромайдан».

Журналісти звертають увагу, що 26 грудня 2013 року на ютуб-акаунті «Ярослава Небесная» з’явилося відео, на якому тодішня журналістка програми «Гроші» («1+1») Ярослава Коба розпитує жінок на Майдані про секс-послуги. Вони розповідають і ведуть її в сусіднє кафе – саме так, як пропонував акаунт alexandr.dubinsky@gmail.com.

Далі лінк на це відео Коба публікує на свой сторінці у фейсбуці – саме з тим підписом, який погоджував alexandr.dubinsky з «Ольгою Владиславівною» (імовірно, Семченко). Потім лінк на ролик «Проститутки Майдан» у себе на фейсбук-сторінці публікує і сам Дубінський.

Наступного дня, 27 грудня у газеті «Вєсті» вийшов матеріал «Проститутки с Окружной перебрались на Майдан» авторства В’ячеслава Веремія. Його вбили в центрі Києва 19 лютого 2014 року, коли він повертався після роботи на Майдані.

Журналісти Bihus.Info зазначають, що міліціонери тодішнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка «постановочно закрили бордель для майданівців». При цьому секс-працівниця охоче розповідала на телекамери, що обслуговують саме майданівців, а на кадрах «закриття» фігурує та сама жінка, що і на «прихованому відео» Ярослави Коби за день до цього.

Сама Коба, коментуючи викладене нею відео, заявила: «Я тільки прийшла на «1+1», я не розуміла, що і для кого я знімаю».

За даними Bihus.Info, у листуваннях загальну вартість плану «Майдан меньшинства» оцінюють у близько 500 тисяч доларів плюс орієнтовно 100 тисяч доларів на непередбачувані витрати. Гонорар координатора мав складати 10%.

Народний депутат із фракції партії «Слуга народу» Олександр Дубінський уже заявив у фейсбуці, що Бігус «зліпив якусь нісенітницю».

«Намальовані скріни повідомлень з’явилися у розкрадача донатів через сім років після подій Майдану. Хоча важко уявити, що якби вони були у когось у руках, їх би не опублікували раніше. Причина кострубатої роботи людини-каші – це страх», – запевняє Дубінський.

Він стверджує, що найближчим часом будуть оприлюднені дані про особисті фінансові махінації Бігуса і махінації з держзакупівлями його батька.

Крім того, депутат анонсував на 7 жовтня пресконференцію на тему «Новий етап інформаційної війни проти Олександра Дубінського».

Дубінський – член фракції партії «Слуга народу», він працює заступником голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. На момент обрання він був телеведучим на телеканалі «1+1».