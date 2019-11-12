Дубінський і його родина за останні роки стали власниками 24 квартир, 17 авто і 2 будинків – ЗМІ

Колишній журналіст телеканалу «1+1» і народний депутат із фракції партії «Слуга народу» Олександр Дубінський та його родина за останні роки стали власниками 24 квартир, 17 автомобілів, двох будинків і 70 соток землі, йдеться в розслідуванні проєкту Bihus.Info. Загальна вартість майна оцінюється у 2,5 мільйона доларів.

«Нардеп нині є власником 10 автомобілів, які придбав протягом останніх п’яти років. Вони, найвірогідніше, є частиною депутатського захоплення – поновлення старих, але культових моделей», – йдеться в розслідуванні.

При цьому Дубінський користується Toyota Land Cruiser 2013 року випуску, яка коштує майже 50 тисяч доларів і офіційно належить його матері Аллі Березовській. За словами журналістів, пенсіонерка володіє сімома машинами, серед них – Maserati Coupe Cambiocorsa 2006 року випуску.

«Мама любить швидкість», – розповів Дубінський.

За даними Bihus.Info, народний депутат є власником двох квартир в прилеглому до п’ятизіркового готелю на березі Дніпра Fairmont Grand Hotel будинку. Їх на той час журналіст нібито придбав у 2014-му за 200 тисяч доларів. У 2016 році оціночна вартість таких квартир сягала пів мільйона доларів.

«Ви журналіст же? Я був до того публічним чиновником? Які у вас до мене питання?» – дивується Дубінський.

Автор розслідування зауважила, що вона – теж журналіст, але не має стільки нерухомості.

«Значить, ви не такий талановитий журналіст просто», – відповів депутат.

Дубінський обраний до Верховної Ради у 94 виборчому окрузі в Київській області. У Верховній Раді він працює заступником голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.