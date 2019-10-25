Atlantic Council проаналізував роботу українського парламенту: найгірші і найкращі закони

Верховна Рада працює швидко, але чи ефективно? Це питання аналізують в статті на сайті Atlantic Council. Попри процедуру імпічменту, підтримка американських законодавців України залишається сильною, пишуть в статті Foreign Policy. Про те, як у липні на тимчасову затримку військової допомоги США відреагували безпосередньо на сході України, розповідають у газеті The New York Times. Радіо Свобода підготувало огляд світової преси.

Український парламент працює швидко, але чи ефективно?

Це питання аналізує дослідниця Atlantic Council Мелінда Герінґ.

Парламент, за її словами, «працює шаленими темпами», і президентська партія «Слуга народу», схоже, «цінує швидкість більше за зміст».

Автор оцінює найкращі та найгірші, на її думку, закони, ухвалені парламентом.

Серед найкращих, наприклад, пакет прогресивних антикорупційних законів, які захистять інформаторів та відновлять наразі неефективне, на думку Герінґ, Національне агентство з питань запобігання корупції, нададуть функції незалежного прослуховування НАБУ та ДБР, а також обмежать юрисдикцію Вищого Антикорупційного суду у справах НАБУ та САП.

Герінґ також вітає перезапуск процесу приватизації, закон про оренду державного майна, закон про концесію, зниження нижньої планки державних закупівель через систему ProZorro до 50,000 гривень, лібералізацію будівельної індустрії та систему зважування вантажівок на дорогах.

Серед «найгірших речей, які зробила Верховна Рада» Мелінда Герінґ називає те, що депутат Олександр Дубінський намагався ініціювати створення спеціального слідчого комітету щодо управління «ПриватБанку».

Дубінський, читаємо у статті, пов’язаний із колишнім співвласником цього банку Ігорем Коломойським, «і це була ще одна нахабна спроба олігарха повернути його банк». На щастя, цей процес затримується, тож Захід активно за цим спостерігає, йдеться у статті.

Далі за списком – реформа Генеральної прокуратури. На думку авторки, генпрокурор хоча й має гарну репутацію, але йому надали надмірних повноважень. Герінґ також згадує те, що під час липневої телефонної розмови із американським президентом Володимир Зеленський назвав Руслана Рябошапку «100% своєю людиною».

Окремо авторка критикує спроби Зеленського реформувати судову систему. «Новий закон не реформує Вищу раду юстиції, орган, який наймає, звільняє та дисциплінує суддів», – пише Герінґ. Інші зміни, на її думку, «косметичні».

Ще одна «найгірша» ідея Ради – зняття депутатської недоторканості. «Все, що робила Рада, так це ухвалила закон, який викреслив одне речення з Конституції. Три інші закони, що регулюють депутатську недоторканність, змінені не були. Юристи кажуть, що це лише перший крок до скасування депутатської недоторканності».

І останнє стосується імпічменту президента. Це – ще один «трюк» Зеленського, який гарно виглядає на папері, але в реальності – фейк, пише авторка.

«Експерти кажуть, що процедура нечітка і до вже визначеного Конституцією, багато не додали. Закон також був затверджений з порушенням процедури: жодному парламентарю не дозволили вносити поправки до другого читання законопроекту», – мовиться у статті.

Україну підтримують і демократи, і республіканці

В США розгортається процедура імпічменту на тлі скандалу із залученням України, проте підтримка американських законодавців з обох партій залишається сильною, йдеться в статті Foreign Policy.

«Дехто був стурбований тим, що нинішній політичний клімат підриває історично сильну двопартійну підтримку України. Це не є і не повинно бути міжпартійною суперечкою», – пояснив голова Комітету з питань зовнішніх зв’язків Сенату США Джеймс Ріш.

«Україна є важливим партнером США та західного світу. Це в наших національних інтересах – забезпечити, щоб Україна мала інструменти та ресурси, необхідні для боротьби з російською агресією», – сказала представник демократів у Комітеті закордонних справ Діна Тіт.

І хоча підхід Трампа до Росії викликає критику, його адміністрація значною мірою продовжувала займати жорстку позицію проти Москви та посилювати підтримку Києва.

Республіканець Вільям Кітінг заявив, що американська громадськість не повинна випускати з поля зору масштаб загрози, що стоїть перед Україною в умовах поточного політичного фурору.

Член демократичної партії Марсі Каптур сподівається, що ситуація навколо процедури імпічменту приверне більше уваги до старань України в запровадженні демократичних реформ.

Реакція українських військових на затримку допомоги США

В статті американської газети The New York Times йдеться про те, як на тимчасову затримку військової допомоги США американським президентом відреагували безпосередньо в зоні бойових дій на сході України.

«Політично неорганізована і військово слабка в своїй боротьбі з сепаратистами, яких підтримує Росія, Україна значною мірою покладалася на США. Але Білий дім в липні різко призупинив надання військової допомоги обсягом у майже 400 мільйонів доларів, і відновив її лише минулого місяця після двопартійних заворушень у Конгресі», – мовиться в статті.

Для українських військових на фронті інформація про затримку військової допомоги була потрясінням, читаємо в матеріалі.

«Хоча допомога була вчасно відновлена, щоб запобігти будь-яким військовим невдачам, військові зазнали серйозних психологічних наслідків, що похитнуло їхню впевненість в тому, що їхні прихильники у Вашингтоні твердо підтримували їхню боротьбу у протистоянні з Росією», – йдеться у статті.

Автор розповідає про нелегкі умови, в яких доводиться перебувати українським воякам, і наголошує, що «навіть найдосконаліша зброя, яку пропонують Сполучені Штати, тут мало корисна – принаймні, використовують її не за призначенням».

Мова йде про протитанкові комплекси «Джавелін», які Трамп дозволив надати Україні у 2018 році. Але згідно з умовами, в зоні бойових дій їх не використовують. Інакше це спровокує надання Росією ще більш потужної зброї сепаратистам, мовиться у статті.