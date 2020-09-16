Дубінський вимагає перевірити діяльність Transparency International Ukraine

Народний депутат України від «Слуги народи» Олександр Дубінський вимагає від Державної податкової інспекції та НАЗК перевірити діяльність організації Transparency International Ukraine (TI Ukraine). Про це повідомляє пресслужба депутата.

Зазначається, що «компетентні органи повинні виявити податкові та корупційні порушення, і притягнути винних осіб до відповідальності». Він стверджує, що у 2017 році TI Ukraine завищила суму витрат на 4,3 млн гривень.

У заяві також мовиться, «що діяльність подібних громадських організацій скоріше зводиться до висновку грошей, ніж до захисту державних інтересів в частині боротьби з корупцією».

У відповідь на заяву Дубінського у TI Ukraine заначили, що кожні три роки глобальне Transparency International переглядає акредитацію української організації, спираючись на низку даних, зокрема фінансових і від аудиторів.

«Лише за останні 2 роки подібні перевірки ініціювали Європейська комісія, SIDA, GIZ, Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні, Pact та UNDEF. Реалізовували ці перевірки фахівці з великих українських і міжнародних фірм, зокрема PwC. У різні періоди аудитори підтверджували, що «інформація у фінансовій звітності відображена достовірно, в усіх суттєвих аспектах», «фінансова звітність надає правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан», «відповідає стандартам бухгалтерського обліку» тощо», – мовиться у повідомленні.

У організації наголосили, що їхня діяльність зі зменшення можливостей для корупції «не дає високопосадовцям, зокрема деяким народним депутатам, реалізовувати корупційні схеми та посилювати вплив олігархічних груп на державні процеси».

У TI Ukraine зазначили, що в Україні «проти дієвих громадських організацій здійснюється систематична дискредитація», а також «непоодинокі випадки побиття активістів, підпал їхнього майна, маніпулювання інформацією».