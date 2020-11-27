Прозорість відносин з бізнесом – одна з ключових передвиборчих обіцянок Володимира Зеленського, яка до цього часу, схоже, так і не була реалізована. За півтора роки від моменту його інавгурації «Схеми» вже неодноразово розповідали про неанонсовані зустрічі «нової влади» з представниками великого бізнесу та олігархами, про які та «забувала» звітувати перед українцями. І продовжує так робити надалі. Лише від кінця жовтня журналістам вдалося зафіксувати, як відомий олігарх їздив у гості до міністра, віце-прем’єр навідувався до офісу впливового бізнесмена, інший непублічний бізнесмен відвідував Банкову, а голова правління «Нафтогазу» зустрічався з бізнесменом неформальної групи «Приват». «Схеми» показують, як представники влади продовжують «грати у хованки» з суспільством. Розслідування Михайла Ткача