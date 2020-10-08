«Зе-Ахметов»: як будують відносини найбагатший олігарх країни і президент Зеленський (розслідування)

Як історично корелювався розподіл впливу між найбільшими олігархами залежно від прізвища президента країни?

Наприклад, одним із ключових спонсорів походу Віктора Януковича у владу і бенефіціаром його президентства був Рінат Ахметов – який у результаті Революції гідності, здавалося б, міг втратити свій статус, гроші і вплив. Але за президентства Петра Порошенка він не лише зберіг статус-кво, а ще й збільшив свої статки.

А от інший потужний олігарх – Ігор Коломойський – перестав приїжджати в Україну.

Тепер, коли телевізійний бізнес-партнер Коломойського обрався на посаду президента, сам він повернувся в країну і, здавалось, мав усі шанси стати олігархом-фаворитом влади, позбавивши цього статусу Ахметова. Та чи справдився цей прогноз?

Застереження про те, що олігархи досі зберігають значний вплив в Україні, напередодні саміту Україна – ЄС у Брюсселі висловив і шеф європейської дипломатії Жозеп Боррель – і нагадав: «обрання Володимира Зеленського президентом у квітні 2019 року було знаком рішучої готовності українців боротися проти корупції і послабити владу олігархів у країні».

Про позиції Ігоря Коломойського за президентства Зеленського «Схеми» розповідали у попередніх матеріалах. На черзі Рінат Ахметов. Про те, як найбагатший олігарх України шукає і, схоже, знаходить спільну мову і з нинішньою владою – на продовження циклу розслідувань «Схем» про олігархів.

Перший помічник президента в гостях у олігарха?

31 серпня 2020 року.

Знімальна група «Схем» фіксує, як із бічних воріт Офісу президента виїжджає нова Audi A8.

Автівка виїжджає на Столичне шосе і їде в бік елітного селища Конча-Заспа.

Журналісти зауважують, що на в’їзді на Обухівську трасу чергує охоронець і авто охорони олігарха Ріната Ахметова.

І хоча на цій трасі діє обмеження швидкості 50 кілометрів за годину, Audi набирає швидкість і зникає з поля зору знімальної групи. Зрештою авто, що раніше виїхало з Офісу президента, заїжджає на заправку в кінці траси.

А слідом за ним туди ж заїжджає і авто охорони олігарха Ахметова.

Далі журналісти спостерігають, як Audi розвертається і паркується під входом, але звідти ніхто не виходить. При цьому на задньому сидінні помітно світло від мобільного телефону і чоловіче обличчя.

Через 15 хвилин на заправку повертає Mercedes Maybach і паркується біля Audi.

Далі з Audi виходить чоловік і пересідає на заднє пасажирське сидіння до броньованого Mercedes Maybach.

Це перший помічник президента Володимира Зеленського – Сергій Шефір.

Maybach із Шефіром одразу рушає. Одночасно з ним залишає заправку і Audi, на якій приїхав помічник президента.

«Схеми» рушають за Mercedes, який прямує в бік селища Плюти.

Згодом він звертає з траси, проїжджає центральні ворота, які ведуть до маєтку Ахметова, і сповільнюється.

Зрештою журналісти фіксують, як Mercedes Maybach повертає саме туди, де розташовані бічні ворота до маєтку олігарха.

«Колись один мій знайомий із колишньої ще влади сказав мені таку фразу, якої я не можу заперечити досі: «хто б не був президентом, він потрібен Ахметову, і хто б не був президентом, йому потрібен Ахметов», – каже журналіст видання «Українська правда» Роман Романюк.

Якраз нещодавно він опублікував матеріал, в якому йшлося про те, що олігарх Ахметов нібито таємно фінансує владу Зеленського.

«На Офіс і на фракцію, хоч там у Ріната своїх і немає, заходить десь 2–2,5 мільйони доларів на місяць. Ясно, що він друг», – мовиться у публікації.

У Ахметова одразу заперечили цю інформацію: «Рінат Ахметов передав управління своїм бізнесом менеджменту, а політичну діяльність він не веде з 2012 року. Все, на чому він зосереджений, – це благодійність і розвиток футбольного клубу «Шахтар». Тому будь-які спроби «прив’язати» Ріната Леонідовича до будь-яких політичних процесів не відповідають дійсності».

Відреагували також в Офісі президента, назвавши цю інформацію «фейком»: «Щодня отримуємо запити стосовно надання інформації або офіційного коментаря з питань, які засновані на очевидних фейкових повідомленнях», – мовилося у відповіді з ОП.

А в пресслужбі президентської партії у відповідь на запит Радіо Свобода заявили: «Від компаній Ріната Ахметова депутатська фракція політичної партії «Слуга народу» у Верховній Раді України грошей не отримувала».

Сергій Шефір – один із найближчих друзів президента Зеленського і давній менеджер та один із співвласників компаній, що входять до складу студії «Квартал-95».

Рік тому «Схеми» зафіксували, як він, уже маючи посаду першого помічника президента, таємно відвідував офіс олігарха Ігоря Коломойського в центрі Києва.

Сам Шефір тоді пояснював це так:

– Скажіть, будь ласка, з яких причин ви відвідували 28 жовтня… офіс Ігоря Коломойського?

– А ви знаєте, що я працюю в студії «Квартал 95»?

– Так.

– Я не штатний працівник, позаштатний помічник, залишаюся працювати ще в студії «Квартал 95». Ще є питання?

– Тобто ви обговорювали з Ігорем Коломойським…

– Дивіться. Є ще питання? Ви ж тактовно ставте питання. Чого ви хочете? Я ж не на допиті.

– Ні, не на допиті. Я поставив вам конкретне питання. З яких причин? Ви кажете в загальному…

– Я ж вам відповів. Так, я вам що, повинен все розповісти?

– Ну, ви – перший помічник президента. Тому, авжеж…

– Але я був у інших справах.

– Що-що?

– Я був у справах студії «Квартал-95».

– До Ігоря Коломойського?

– Ні.

– А до кого?

– А це – комерційна таємниця приватного підприємства.

– Тобто ви продовжуєте займатися діяльністю «Кварталу», правильно?

– Я працюю там. Записаний там. А як ви хотіли? Мені з чогось же жити треба. Треба зарплату отримувати.

Тепер, через рік після відвідин Коломойського, «Схеми» дізналися про таємний візит першого помічника президента до іншого олігарха – Ріната Ахметова. І це лише те, що вдалось зафіксувати. Та чи така зустріч була одна, чи вони мають регулярний характер? І чи такі контакти з олігархами відбуваються за погодженням із Володимиром Зеленським?

Audi, на якій перший помічник президента Зеленського приїхав на заправку, має номерні знаки прикриття, яких немає в базі. Авто використовується Шефіром на постійній основі.

Броньований Mercedes Maybach, який приїхав на заправку для того, щоб доставити Шефіра у заміський маєток Ахметова за кілометр від заправки, також був законспірований номерними знаками прикриття. Коштує таке авто близько 20 мільйонів гривень. В Україні такими автомобілями користуються близько десяти людей, серед яких і Рінат Ахметов.

Які питання обговорював Сергій Шефір із олігархом, чому зустрічався з ним таємно?

«Схеми» звернулись до першого помічника президента за коментарями. Він відмовився відповісти по суті на ці запитання, лише зазначив: «Відповім на всі питання одразу. Нічого, що суперечить інтересам нашої країни, нічого протизаконного я не роблю – крапка».

Журналісти також звернулись до пресслужби Ріната Ахметова – із запитанням, чого стосувалась зустріч олігарха і першого помічника президента України Сергія Шефіра. У Ахметова на це запитання не відповіли.

Іще на початку літа журналісти «Української правди» цікавилися в президента його відносинами з найбагатшим українцем.

– Про Ахметова хочу запитати. Як ви з ним налагодили відносини? – питав журналіст.

– У мене немає особливих якихось відносин із Рінатом Ахметовим, – пояснював Зеленський.

– Який вплив сьогодні Ахметова на українську політику? Ви як президент це точно знаєте.

– Ну, в цих фінансових груп – і у Ахметова, і у Коломойського, і у Пінчука – є вплив, тому що є депутати у Верховній Раді, які, скажімо так, працюють з ними… Це є.

– Давайте так. Ахметов намагається вам якось допомогти спеціально? Порадити щось?

– Ні. Ні. У мене нема таких відносин з ним, щоб це було… Ні.

Та чи договорює президент?

16 березня 2020 року.

«Схеми» фіксують, як в урядовому кварталі в бік Банкової рухається Mercedes Maybach. Відтак повертає до арки, що веде до бічного заїзду в Офіс президента.

Це – такий же броньований Mercedes Maybach, який через пів року забиратиме першого помічника президента Зеленського Сергія Шефіра із заправки.

На ньому в березні на нараду до Володимира Зеленського приїхав олігарх Рінат Ахметов.

Після публікації «Схем» Офіс президента оприлюднив фото з олігархами і поінформував, що на нараді йшлося про боротьбу з коронавірусом і що президент попросив їх про допомогу.

Тоді Рінат Ахметов одразу погодився допомогти: «Ми не будемо стояти осторонь і далі – ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати».

А на рік раніше Ахметов на прохання президента Володимира Зеленського придбав 200 автомобілів швидкої допомоги для українських лікарень.

«Це ініціатива президента Зеленського, яку особисто підтримав Рінат Ахметов» – так висвітлював цю подію телеканал «Україна», що належить олігархові.

«Це, я так розумію, в голові Володимира Олександровича Зеленського нормальна модель комунікації влади і великого бізнесу, – коментує журналіст «Української правди» Роман Романюк. – Мовляв, я – влада, мені не треба, публічно принаймні, а от у мене є проєкти, потреби не особисто мої – якщо можете задовольнити – задовольніть».

«Теплі ванни» для Зеленського на каналі олігарха?

Телеканал Ріната Ахметова регулярно позитивно висвітлює діяльність влади Зеленського – це, серед іншого, відзначалося в моніторингу теленовин за серпень профільним онлайн-виданням «Детектор медіа».

«Найбільше матеріалів із ознаками замовності на «Україні» та «Інтері», найбільші замовники – «ОПЗЖ» і Рінат Ахметов. На третьому місці серед згаданих замовників замість Олега Ляшка цього разу президент Володимир Зеленський. Кількість його піару в новинах почала зростати в серпні й далі зростає у вересні», – мовилося в моніторингу.

– Ви зараз працюєте на країну. І так сталось, що ви в ідеальному штормі, – говорив ведучий Савік Шустер президентові Зеленському, коли той завітав на його ефір.

– Шторм так шторм, – такими словами голова держави завершив відповідь на це питання. – Але, як ви сказали, – він же ідеальний.

– Я вдячний президентові України, в нього не так багато часу…

Примітно, що програма з участю Зеленського потрапила до квітневого моніторингу ток-шоу від видання «Детектор медіа». І серед відгуків про неї були, наприклад, такі: «Ця частина програми віддавала просто неймовірною самотністю, адже в студії не було ні аудиторії, ні інших гостей, ні гострих запитань. (…) Добре, що Володимир Зеленський виходить у прямий ефір. Але з таким же успіхом він міг дати це інтерв’ю Юлії Мендель».

«Схеми» звернулися до телеканалу «Україна» з проханням прокоментувати висновки медіаекспертів про редакційну політику медіа стосовно президента України.

Там на запит журналістів відповіли так: «Головна задача «Новинної групи Україна» – це працювати в інтересах суспільства, висвітлюючи усі важливі локальні та міжнародні події. Природно, що президент України Володимир Зеленський є одним з головних ньюзмейкерів у вітчизняному медіапросторі, і наша редакція не має права не висвітлювати всі резонансні події за його участю, оскільки саме це і буде порушенням стандартів журналістики».

За час перебування на посаді президент Зеленський двічі відповідав журналістам на питання про взаємини з Ахметовим та іншими олігархами.

Спершу він зазначив, що у разі, якщо телеканали олігархів припинять його критикувати, це означатиме, що він має з ними домовленості: «Подивіться, будь ласка, на засоби масової інформації, які належать таким людям, які є власниками. Ну, у мене ж немає теплої ванни? Правильно? Немає. Це і є вам відповідь про мої стосунки. Коли ви побачите, що на всіх каналах будуть казати: «Наш кормчий товариш Зеленский зміг п’ятирічку»… Тоді пиши пропало. А поки що всі – проти нас».

А згодом президент Зеленський відповідав на запитання, чому телеканал Ахметова по суті не критикує його владу, вже інакше:

– Чому, правда, телеканал «Україна» не критикує і деякі речі замовчує?, – спитав журналіст видання «Українська правда».

– Це не до президента. Це я гарно працюю, – вставив слово Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу президента, який сидів неподалік.

– Чому? Може, це справедливий канал. Ось через це, – посміхаючись, відповів президент.

На зростання впливу одного з олігархів цьогоріч неодноразово звертали увагу як українські, так і іноземні ЗМІ.

Так, у виданні «НВ» вийшов матеріал із назвою «Президенти змінюються, Рінат залишається. Ахметов нарощує вплив і стає олігархом № 1 за чинної влади». «Тиждень» у липні опублікував статтю «Знахідка для олігарха». «Ліга.Бізнес» у травні оприлюднила матеріал «Зеленський і олігархи. Як Ахметов і Коломойський стали героями першого президентського року». «Дорогий Рінат Леонідович: як Ахметов змінює правила енергоринку під ДТЕК» – розмірковували в травні журналісти «Економічної правди». А всесвітньо відоме видання Financial Times вийшло з матеріалом із промовистою назвою: «Українські олігархи змагаються за вплив на Зеленського».

«За Порошенка на налагоджування хороших стосунків із президентом у Ахметова зайняло десь приблизно півтора року. Ми пам’ятаємо судові справи проти газових активів Ахметова, ми пам’ятаємо, як пресувалися енергетичні, електроенергетичні активи Ахметова, – пригадує аналітик інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій. – Якщо говорити про історію стосунків Ахметова із президентом Зеленським, то поки що так виглядає, що Ахметову набагато швидше вдалося налагодити конструктивні стосунки з новим президентом».

«Чому насправді олігархи в Україні настільки сильні гравці? Тому що держава дуже слабка. Тому що, враховуючи, а це дуже важливо, на мою думку, відносини між Зеленським і Коломойським, – а ці відносини, як зрозуміло, дуже напружені, – зрозуміло, чому власне акції Ахметова пішли вгору», – розмірковує про відносини президента Зеленського з олігархами Войцех Конончук, заступник директора Центру східних досліджень імені Марека Карпа (Варшава, Польща).

І додає: «Я думаю, що пан Ахметов насправді став дуже впливовою людиною за президентства Володимира Зеленського».

54-й день народження Ахметова

21 вересня 2020 року олігарх Рінат Ахметов відзначав день народження.

У той день журналісти зафіксували перше авто охорони олігарха за 20 кілометрів від його маєтку.

І навіть біля лісу, який не належить Ахметову, теж чатували охоронці з шевронами.

Які одразу почали їздити поруч, щойно автівка знімальної групи зупинилася.

У лісі неподалік угідь Ахметова чергувала пожежна машина, до якої привезли пакунок охоронці олігарха.

Пізніше журналісти зафіксували, як Lexus понад дві години чекав на заправці, звідки за кілька тижнів до того виїжджав до Ахметова перший помічник президента Зеленського.

Про те, що Ахметов святкує вдома, сповіщає святковий феєрверк.

А після першої години ночі гості свята починають роз’їжджатися.

Зокрема, цей Mercedes, який має номерні знаки прикриття – тому неможливо зрозуміти, хто саме приїхав привітати олігарха.

Інший Mercedes також має оперативні номери. Але саме ці номерні знаки прикриття «Схеми» вже фіксували на автівці колишнього прем’єр-міністра Арсенія Яценюка.

Зараз Яценюк – частий гість на телеканалі Ріната Ахметова і на ток-шоу Савіка Шустера на тому ж телеканалі олігарха.

Примітно, що під час перерви на одному з ефірів програми з участю Яценюка у експрем’єра відбулася така розмова:

– Всі запитують: ви довго не брали участь у ток-шоу, прямих ефірах – у чому причина? – запитав журналіст у Яценюка.

– Запросили – прийшов, – відказав Яценюк. – Зараз уже, напевно, буду з’являтись частіше, якщо будете запрошувати.

– Звісно, я думаю, це питання вже майже вирішене.

У 2016 році, коли Яценюк був прем’єр-міністром, «Схемам» вдалося зафіксувати, як олігарх Ахметов одночасно з депутатом Олегом Ляшком пізно ввечері відвідував Кабінет міністрів. Тоді пресслужба Яценюка заявила, що олігарх приїжджав обговорити валютну виручку.

Того ж вечора після Яценюка Ахметов опівночі відвідав і президента Петра Порошенка. Який потім пояснив нічний візит бізнесмена запрошенням на футбольний матч: «Позиція щодо Ахметова стосувалася запрошення на матч фіналу кубку України, який мав бути у Львові».

Після виїзду з території маєтку Ахметова автівки, якою, ймовірно, користується Арсеній Яценюк, майже одразу журналісти помітили, як Lexus, який очікував на заправці, розвернувся і чекав через дорогу з увімкненими фарами.

Потім звідти виїхала Tesla і під’їхала до Lexus. Та пересадка так і не відбулася. Одна з автівок ліхтарями дала сигнал іншій – вони на великій швидкості залишили парковку і майже одразу зникли з поля зору журналістів.

Обидві автівки зареєстровані на компанію, якою співволодіє телеведучий Савік Шустер.

Через кілька тижнів «Схеми» приїхали до студії, звідки виходить в ефір ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера». А після ефіру на внутрішній парковці зауважили ту саму машину Tesla.

І той самий Lexus, який кілька годин чекав на заправці неподалік маєтку Ахметова під час святкування дня народження олігарха, на телеканалі якого і виходить в ефір ток-шоу Савіка Шустера.

«Схеми» звернулись за коментарями до колишнього прем’єра Яценюка і телеведучого Шустера. Відповіді до ефіру не отримали.

Відстежити контакти найбагатшої людини країни з публічними особами і представниками влади вкрай складно. Охорона олігарха використовує одразу низку автомобілів для того, щоб контролювати трасу, яка веде до його маєтку.

Два роки тому під час зйомок матеріалу про таємні зустрічі Ахметова його охоронці блокували авто знімальної групи і протягом кількох місяців стежили за знімальною групою «Схем». Хоча у Ахметова це заперечували і, навпаки, звинуватили журналістів-розслідувачів у втручанні у приватне життя підприємця.

А телеканал Ахметова навіть зробив сюжет про «Схеми»: «Отже, що ми побачили? Перешкоджання журналістській роботі ми не побачили. Натомість, судячи з дат на відео, приховане спостереження за офісом SCM і за будинком її акціонера відбувалося мало не щодня. Ну, а в підсумку ситуація, коли ті, хто стежать, нервують, тому начебто стежать за ними».

Цього року через велику кількість охорони і використання візитерами номерних знаків прикриття нам не вдалося встановити всіх гостей на дні народження Ахметова.

Але, судячи з феєрверків над маєтком, святкування дня народження найбагатшої людини країни тривало три дні.

Якими були реакції?

«Схеми» поставили Рінату Ахметову через пресслужбу низку запитань: про те, чого стосувалась його зустріч із Сергієм Шефіром; про те, чи має він зустрічі з Володимиром Зеленським; про редакційну політику телеканалу Ахметова щодо президента. Поцікавилися, що пов’язує олігарха з Арсенієм Яценюком і Савіком Шустером, які відвідали святкування його дня народження.

У Ахметова відповіли лише на частину з цих запитань: «З президентом Зеленським пан Ахметов зустрічався 16 березня 2020 року – в межах зустрічі президента з представниками бізнесу. Як ви знаєте, ця зустріч була присвячена боротьбі країни з коронавірусом. Тоді ж, у березні, на боротьбу з епідемією в Україні пан Ахметов виділив 300 млн гривень. На ці гроші Благодійним фондом Ріната Ахметова закуплені і направлені до лікарень країни тести і засоби індивідуального захисту для медиків, а також апарати ШВЛ, які вже рятують життя українців. Мета у пана Ахметова тільки одна – допомогти нашій країні подолати пандемію. Будь-які інші версії є чутками і маніпуляціями».

А також додали: «Що стосується ваших питань щодо святкування дня народження і запрошених туди гостей, то хотілося б відзначити, що пан Ахметов – як будь-яка інша особа – має право на збереження в таємниці обставин свого приватного життя, які ми не коментуємо».

Окрім того, «Схеми» звернулися і до Володимира Зеленського із запитаннями, чи відомо йому про те, що Сергій Шефір мав таємну зустріч з Рінатом Ахметовим вдома в олігарха, і чи уповноважував президент свого помічника на перемови із ним, і чи вважає Зеленський такий формат контактів з олігархами прийнятним, з огляду на передвиборчі обіцянки прозорих відносин із представниками великого бізнесу.

Із Офісу президента надійшла така відповідь: «16 березня 2020 р. під час зустрічі з представниками великого бізнесу (у тому числі за участю Ріната Ахметова) глава держави Володимир Зеленський обговорював питання протидії поширенню COVID-19. У подальшому інших зустрічей (у тому числі приватних або неофіційних) президента України з бізнесменом Рінатом Ахметовим не було. Глава держави також не доручав та не уповноважував представників своєї команди на такі зустрічі».

Також там зауважили: «Бізнесмен Рінат Ахметов здійснює суттєвий внесок в економічний та соціальний розвиток України через належні йому підприємства, які є одними з найбільших платників податків та забезпечують робочі місця для сотень тисяч громадян України. Ми вдячні Благодійному фонду Ріната Ахметова за виділення значних коштів на боротьбу з епідемією».