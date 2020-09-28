У «Слузі народу» вслід за ОП заперечили повідомлення про фінансування від Ахметова

У владній партії «Слуга народу» назвали недостовірною інформацію ЗМІ про те, що олігарх Рінат Ахметов щомісяця платить 2-2,5 мільйона доларів цій партії й Офісу президента.

«Від компаній Ріната Ахметова депутатська фракція політичної партії «Слуга народу» у Верховній Раді України грошей не отримувала», – заявили у пресслужбі партії на запит Радіо Свобода з проханням прокоментувати відповідну статтю видання «Українська правда».

У партії також додали, що «питання про захист порушених даною публікацією немайнових прав народних депутатів України, що складають депутатську фракцію партії «Слуга народу» у Верховній Раді, перебуває на вивченні в юристів».

Раніше в Офісі президента України назвали «фейком» інформацію ЗМІ про те, що олігарх Рінат Ахметов щомісяця платить 2-2,5 мільйона доларів Офісу президента і партії «Слуга народу».

23 вересня видання «Українська правда» із посиланням на одного з «крупних бізнесменів» повідомило, що олігарх Рінат Ахметов виділяє гроші на команду президента Володимира Зеленського і «Слугу народу».

Видання вказувало, що Рінат Ахметов зберігає своє становище, «задобрюючи нову владу»: наприклад, купує по 300 «швидких» для сіл, бере під опіку декілька областей на час пандемії коронавірусу.

«А менеджер середньої ланки з його холдингу – Денис Шмигаль – став прем’єр-міністром у березні. Денис Шмигаль, як і в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, демонстративно дистанціюються від інтересів Ахметова, але питання тарифів для зеленої енергетики чи ТЕС вирішуються значно динамічніше й ефективніше, ніж для державного «Енергоатома». При цьому на каналах медіагрупи Ахметова не критикують прем’єра Шмигаля», – пише УП.

У пресслужбі олігарха наведені в статті дані назвали «абсолютною брехнею», що завдає шкоди діловій репутації Ріната Ахметова.

Там нагадали, що бізнесмен не веде політичну діяльність із 2012 року і зосереджений на благодійності та розвитку футбольного клубу «Шахтар».