Компанія Ахметова у США отримувала кредити на підтримку дрібного бізнесу – антикорупціонери

Вуглевидобувна компанія українського олігарха Ріната Ахметова у США з більш ніж мільярдним річним оборотом отримала від влади країни кредити на суму 21 мільйона доларів за урядовою програмою підтримки малого бізнесу в час пандемії, повідомила вашингтонська громадська організація «Проєкт нагляду за урядом» (Project On Government Oversight, POGO).

Як повідомила організація, це підтвердила сама згадана компанія, United Coal Company, яка разом із трьома своїми дочірніми компаніями має річний дохід, за оцінками, сукупно близько 1,5 мільярда доларів. Вони експортують видобуте ними високоякісне вугілля за межі США для підприємств сталеливарної імперії Ахметова.

За даними організації, згадана сума кредитів, які отримала компанія, перевищує суму штрафів, які їй виписали за порушення норм безпеки і охорони здоров’я працівників. Від часу купівлі компанії холдингом Ахметова SCM 2009 року сума таких штрафів більш ніж за 14 тисяч порушень на її шахтах сягнула 13,4 мільйона доларів (через успішне оскарження частини штрафів у судах ця сума була пізніше зменшена до 10 мільйонів доларів).

Компанія Ахметова заявила, що ще до пандемії почала зазнавати фінансових труднощів, які в час пандемії ще погіршилися. POGO зазначає, що формально вона мала право на отриману підтримку: хоча згадані кредити за урядовою програмою Paycheck Protection Program призначені для малого бізнесу, в вуглевидобувній галузі межею для визнання таким бізнесом є 1250 працівників. Усі чотири компанії Ахметова мають разом трохи більше ніж 1 тисячу.

Активісти нагадали, що за згаданою програмою отримали дешеві кредити і п’ять компаній, пов’язаних із двома іншими українськими олігархами, Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим. Але, на відміну від компаній Ахметова, Міністерство юстиції США визнало їх підставними фіктивними компаніями, які відмивали гроші, незаконно виведені з українського «Приватбанку» (обидва олігархи заперечують ці звинувачення), і домагається конфіскації цих коштів у цивільному позові. Тим не менше, мовиться в повідомленні, і ці компанії формально відповідають критеріям отримання урядових кредитів США, щодо них також наразі не було оголошене обвинувачення, що могло б виключити їх із цієї програми.