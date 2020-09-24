Банк Barclays переказував гроші Ахметова, хоча мав занепокоєння – ICIJ

Barclays – один з найбільших світових банків – займався переказами грошей українського олігарха Ріната Ахметова, незважаючи на те, що мав занепокоєння щодо походження цих грошей. Про це йдеться у матеріалі Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ).

На основі файлів FinCEN – Мережі боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США – вже кілька днів виходять журналістські розслідування, які вказують на те, як великі світові банки допомагали олігархам, компаніям та кримінальним мережам у всьому світі переміщати і приховувати гроші.

У новому розслідуванні ICIJ розповідають, зокрема, про українського олігарха Ріната Ахметова та його компанії.

У жовтні 2014 року Barclays подав до FinCEN звіт про підозрілу активність (відомий як Suspicious Activity Reports, або ж SAR), в якому йшлося про рух грошей до та з компаній Ахметова за останні п’ять років.

У звіті є згадка про те, що у вересні 1999 року звіт Міністерства внутрішніх справ України визначив Ахметова лідером організованого злочинного синдикату. ICIJ переглянув і доповідь міністерства за 2005 рік, яка висуває те саме твердження.

Barclays також повідомив, що у американському дипломатичному повідомленні 2006 року «Партію регіонів» називають «притулком для мафіозі та олігархів».

Іншими словами, банк мав певні занепокоєння, але на співпраці з Ахметовим вони не відобразилися.

«Ці занепокоєння не завадили банку переводити гроші для промислово-фінансових холдингових компаній Ахметова, які розросталися», – зазначають журналісти-розслідувачі.

У письмовій заяві компанія Ахметова System Capital Management повідомила, що вищезазначений звіт МВС вже був публічно визнаний шахрайським. В компанії проблеми з законом заперечили.

У жовтні 2014-го у звіті про підозрілу діяльність швейцарська філія Barclays повідомила про «блокування» рахунків компаній System Capital та System Family Management Ltd. Йшлося про те, що банк припиняє відносини з обома суб’єктами.

«Але рахунки залишалися відкритими та активними. Блокування, як виявилось, не було заморожуванням. Це означало, що співробітники з питань відповідності вимогам повинні були підписувати транзакції», – мовиться в розслідуванні.

У лютому 2015 року Barclays, що у Нью-Йорку, заявив, що в умовах поточного економічного та політичного клімату в Україні та Росії банк занепокоєний тим, що кошти, перераховані компаніями Ахметова, «можуть містити незаконну виручку».

System Capital Management у заяві зазначили, що «ні пан Ахметов, ні SCM ніколи не були звинувачені чи засуджені за злочин будь-якого виду будь-якими правоохоронними органами США, України чи будь-якої іншої юрисдикції». Ба більше, компанія пояснила, що коли вона та її філії встановлювали банківські відносини з Barclays Bank у 2007 році, компанії та Ахметов проходили всебічну перевірку, згідно із законами Великої Британії та Швейцарії.

«Незважаючи на занепокоєння нью-йоркської філії Barclays, мало що змінилося. У червні та липні 2015 року швейцарський рахунок System Family Management, компанія, яку, за даними Barclays, прямо чи опосередковано контролює Ахметов, надіслав або отримав майже 9 мільйонів доларів США через банківські перекази», – йдеться у розслідуванні.

Тоді Barclays New York вирішив агресивно діяти, аби «вимкнути грошовий кран», пишуть журналісти.

Наприкінці липня 2015 року Ахметов та деякі з його компаній (System Family Management, System Capital Management та Metinvest International SA) потрапили під те, що Barclays називає «фільтром відхилення платежів», згідно з даними SAR, поданими у вересні, пишуть розслідувачі.

Загалом компанії Ахметова були залучені у рух коштів на суму у майже 2 мільярди доларів між 2009 і 2016 роками через Barclays, про що свідчать дані зі звітів про підозрілу діяльність.

У System Capital Management заявили, що у листі від 11 травня 2015 року «Barclays повідомив SCM, що банк вирішив припинити всі відносини, пов’язані з українськими клієнтами», і не посилався на жодні питання, що стосуються банківської діяльності Ахметова або SCM, йшлося у заяві System Capital Management.

У файлах FinCEN, які журналісти оприлюднили 20 вересня, йдеться про транзакції на суму близько 2 трильйонів доларів, які були здійснені у період з 1999 до 2017 років. Документи показують, як великі банки, в тому числі JP Morgan і Deutsche Bank, фактично допомагали кримінальним мережам у всьому світі переміщати і приховувати гроші.

При цьому, наголошують розслідувачі, згадки в документах FinCEN – Мережі боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США, до якої банки, що діють у цій країні, зобов’язані подавати дані про підозрілі банківські операції, – зовсім не означають, що в них ідеться про доведені правопорушення – це лише підозри.

FinCEN, або Financial Crimes Enforcement Network – це спеціальний підрозділ боротьби з фінансовими злочинами у складі Міністерства фінансів США. Він займається боротьбою з відмиванням грошей, боротьбою з фінансуванням тероризму й іншими фінансовими злочинами, пояснюють журналісти BuzzFeed.

Файли FinCEN отримали журналісти Buzzfeed і передали їх Міжнародному консорціумові журналістів-розслідувачів (ICIJ). Тисячі документів вивчали журналісти з більш ніж 100 новинних організацій у 88 країнах протягом майже двох років.

До групи документів FinCEN входять звіти про підозрілу діяльність (SAR), датовані періодом із 1999-го до 2017 року. Банки подають ці звіти до FinCEN, коли мають перестороги щодо легальності трансакції.