Перший помічник Зеленського Шефір пізно ввечері їздив до Коломойського – «Схеми»

Перший помічник президента Володимира Зеленського Сергій Шефір таємно відвідував київський офіс олігарха Ігоря Коломойського, при цьому приїжджав туди пізно ввечері та на службовому автомобілі Державного управління справами. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») «Гра у хованки».

Як зафіксували журналісти, пізно ввечері 28 жовтня з паркінгу офісного центру Коломойського виїхала Toyota Camry з номерними знаками Державного управління справами. Раніше «Схеми» встановили, що цим авто користується перший помічник президента Зеленського та його багаторічний бізнес-партнер і співвласник «Квартал 95» Сергій Шефір.

За годину після цього офісний центр залишив також кортеж, яким користується олігарх Ігор Коломойський.

У коментарі «Схемам» Сергій Шефір спочатку стверджував, що зустрічався там не з олігархом, а з іншою людиною. Однак, з ким саме, уточнити відмовився.

«Це – комерційна таємниця приватного підприємства», – наголосив він.

Шефір зазначив, що був там у «справах студії «Квартал 95», а не через питання діяльності президента Зеленського.

«Я не штатний працівник, я – позаштатний помічник (президента – ред.), і залишаюся працювати ще в студії «Квартал 95». Я працюю там. Рахуюся там. А як ви хотіли? Мені з чогось же жити треба. Треба зарплату отримувати», – заявив він.

На питання журналістів, чи спілкується він з Коломойським, Шефір відповів ствердно.

«Він – акціонер каналу, на який постачає продукцію студія «Квартал 95». Тому ми обговорювали, логічно, які програми будуть виходити, всі внутрішні справи телевізійні», – пояснив Шефір.

Пізніше Шефір все ж таки визнав, що того вечора він зустрічався в офісі в центрі Києва саме з Ігорем Коломойським.

Сам олігарх Коломойський, якому журналісти зателефонували одразу ж після дзвінка Шефіру, не став визнавати, що перший помічник президента приїжджав саме до нього.

«Він до мене в офіс не приїжджав. Він приїжджав до товариша Міндіча. А я його зустрів у передпокої… Так, хвилина, «привіт-бувай». Він приїжджав щодо питань «квартальних». Я ж не веду ці питання. От вони там, наскільки я знаю, узгоджували плани на наступний рік. Пакет», –розповів олігарх.

На запитання, чи впливає на діяльність президента Зеленського через його помічника Шефіра, Коломойський відповів: «Побачив, що він приїхав, запитав: а що, яким вітром? А він: до Тимура. Ну добре. Успіхів… Я дуже обережний в цьому. Тим більше, ми розташовані з Мінідчем на різних поверхах. Я заходив до Палиці, а Шефір заходив до Міндіча».

Раніше «Схеми» показали, як на святкування 70-го дня народження Григорія Суркіса 4 вересня до готелю «Інтерконтиненталь» з’їхалися представники різних політичних поколінь, включно з представниками нової влади. Серед гостей були колишній голова СБУ, три колишні президенти, олігархи та народні депутати, а також наближені до Володимира Зеленського нинішній голова СБУ Іван Баканов і перший помічник президента Сергій Шефір.