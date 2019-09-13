«Слуга народу» про свій візит на ювілей соратника Медведчука: є партія, а є друзі

Народний депутат від президентської партії «Слуга народу» та очільник парламентського комітету з питань охорони здоров’я Михайло Радуцький пояснив, що прийшов на святкування 70-ліття нардепа від «Опозиційної платформи – За життя» Григорія Суркіса, бо має з ним давню дружбу та отримував від нього «політичну допомогу» у бізнес-питанні в минулому. Про це йдеться у спецрепортажі програми «Схеми: корупція в деталях» (спільного проекту Радіо Свобода та «UA:Перший») – «Епоха Суркіса».

У відповідь на питання про характер його зв'язків із Суркісом, Радуцький у коментарі Радіо Свобода наголосив: «Ми друзі з 91-го року. І я вважаю, що прапор, стяг, під яким хто буває, дружбі не має заважати. Я друзів ніколи не міняв. Це мій друг, особистий, і я того не соромлюсь».

На запитання про те, що поєднує депутатів двох різних партій та як їхні дружні стосунки вплинуть на взаємодію між «Опозиційною платформою – За життя» та «Слугою народу», Радуцький відповів:

«З «Опозиційним блоком – За життя» я співпрацювати ніколи не збирався, це партія… І деякі прізвища в цій партії це люди, які мене, ну, сказати – засмучують – це нічого не сказати. Але то є партія, то є дружні стосунки, друзі…», – підкреслив Радуцький.

За словами народного депутата, який також є засновником мережі клінік «Борис», Суркіс у 1995-му році суттєво йому «допоміг».

«В житті це людина, яка мені і в 95-му році, коли в мене стояло питання, або закривати компанію, або шукати десь допомоги, навіть не грошової, а політичної, бо в нас хотіли відібрати ліцензію. Тоді мені він допоміг, саме ця людина», – заявив він.

У свою чергу журналісти запитали у керівника партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука, чи вважає він Суркіса своїм соратником і за якими критеріями той потрапив до виборчого списку політсили, а згодом і до фракції.

«Він є членом партії, він підтримує ідеали, програму і статут партії», – відповів Медведчук.

Раніше «Схеми» показали, як на святкування 70-го дня народження Григорія Суркіса 4 вересня до готелю «Інтерконтиненталь» з’їхалися представники різних політичних поколінь, включно з представниками нової влади. Серед гостей були колишній голова СБУ, три колишні президенти, олігархи та народні депутати, а також наближені до Володимира Зеленського нинішній голова СБУ Іван Баканов і перший помічник президента Сергій Шефір.

За чотири дні до того президент Зеленський анонсував «гучну історію, яка дуже погано закінчиться», про фінансування партії «ОПЗЖ», одним із лідерів якої є кум російського президента Володимира Путіна Віктор Медведчук, а офіційним спонсором цієї політсили і обраним депутатом є Григорій Суркіс.

Пізніше Іван Баканов пояснив, що на ювілеї народного депутата він «вивчав оперативну обстановку». Згодом сам ювіляр Григорій Суркіс заявив, що запросив голову СБУ на свято як друга.

Григорій Суркіс разом із братом Ігорем навесні став фігурантом розслідування «Схем» «П. дав добро» про одну з найбільших афер в енергетиці часів президента Петра Порошенка. Журналісти оприлюднили записи телефонних розмов, на яких бізнесмен і ексдепутат Дмитро Крючков, який підозрюється НАБУ в розкраданні сотень мільйонів гривень коштів напів державних обленерго, отримував вказівки від братів-бізнесменів Ігоря та Григорія Суркісів.

НАБУ вже двічі допитувало Суркісів, досліджуючи їхню роль у корупційній оборудці. Сам Григорій Суркіс у травні цього року свою причетність до афери заперечив.