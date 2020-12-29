Компанія Коломойського і Боголюбова намагається продати дві будівлі в США

Холдингова компанія у Сполучених Штатах Optima Ventures, яка належить українським олігархам Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, подала клопотання до суду штату Делавер, щоб продати дві будівлі в рамках процедури стягнення. Про це йдеться в документах, поданих до суду 24 грудня.

Компанія, яка є найбільшим оператором нерухомості на Середньому Заході країни, хоче продати 22-поверхову будівлю 55 Public Square та готель Westin Cleveland Downtown.

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Компанія боргує близько 50 мільйонів доларів виплат щодо цих двох активів.

Сполучені Штати звинувачують Коломойського і Боголюбова у купівлі активів у цій країні, в тому числі нерухомість і завод з обробки металів на гроші, відмиті через український «Приватбанк».

Коломойський і Боголюбов заперечують звинувачення і стверджують, що купили об’єкти у США на гроші від сталеливарного бізнесу.

Крім того, Міністерство юстиції США домагається стягнення двох комерційних будівель, як належать Optima Ventures у Луїсвіллі, штат Кентуккі та Далласі, Техас.

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Компанії належали дев’ять об’єктів нерухомості, п’ять із них – у Кливленді. Після продажу цих двох об’єктів у її власності залишиться одна будівля, ще дві – у процесі стягнення.

Федеральне бюро розслідувань 4 серпня підтвердило, що розслідує справи проти Коломойського та Боголюбова через розтрату та відмивання коштів. Як заявили у ФБР Радіо Свобода, розслідування триває.