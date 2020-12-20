Президент Зеленський сподівається на допомогу США в реінтеграції Донбасу і Криму – інтерв'ю New York Times

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що краща обізнаність новообраного президента США Джо Байдена з Україною «допоможе зміцнити відносини та врегулювати війну на Донбасі».

Про це президент Зеленський заявив в інтерв’ю американському щоденнику The New York Times, оприлюдненому ввечері 19 грудня.

«Мені здається, Джо Байден знає Україну краще, ніж попередній президент», – сказав пан Зеленський у своєму першому інтерв'ю американській новинній організації після виборів у США, у яких перемогу здобув колишній віцепрезидент в уряді Барака Обами Джо Байден.

Він добре розуміє росіян, він розуміє різницю між Україною і Росією, і, мені здається, він розуміє українську ментальність



«До свого президентства він мав тісні зв’язки з Україною, і він добре розуміє росіян, він розуміє різницю між Україною і Росією, і, мені здається, він розуміє українську ментальність», – сказав пан Зеленський. «Це справді допоможе зміцнити відносини, допоможе врегулювати війну на Донбасі та припинити окупацію нашої території. США можуть допомогти».

Говорячи про те, як нинішня адміністрація США намагалася змусити Україну розпочати слідство проти Байдена у справі звичнувачення у корупції, президент Зеленський наголосив, що Україну «затягували» у конфлікт між претендентами на посаду президента США. Але «ми поводилися достойно, як належить суверенній країні», наголосив президент Зеленський.

У повному тексті інтерв’ю, опублікованому на сайті президента Зеленського, він говорить, що «дуже хотів би», щоб США взяли участь у Нормандському форматі.

«Донбас вмирає без України. Присутність там окупаційних військ вбиває технології, освіту, медицину, є екологічні катастрофи у зв'язку із затопленими шахтами, мародерство й розпиляні на метал заводи, які там були. Ситуація страшна, тому я кажу справедливо – Донбас без України вмирає. Тому я вважаю, що Сполучені Штати Америки можуть дуже сильно вплинути. Я вважаю, що посилити наші переговори в Нормандському форматі міг би президент Байден, знову ж таки тому, що він добре розуміє питання України та Росії. По-друге, він говорив про безпеку у Європі, і, по-третє, ми вважаємо, що говорити просто про фінал війни вже мало», – наголосив президент Зеленський, пояснюючи, що, на його думку, буде потрібна допомога США з реінтеграцією Донбасу – безпекова та економічна.

Також президент Зеленський згадав і про реінтеграцію Криму, в якій би також хотів би бачити допомогу США. «Зараз ми створюємо «Кримську платформу» і, звісно, хотіли б у ній бачити ті країни, які будуть ключовими гравцями, ключовими гарантами повернення та деокупації Криму. Повернення Криму і нашої територіальної цілісності. І США могли б бути лідером у цьому напрямку», – сказав президент Зеленський.