Радіо Свобода Weekly: скорочення армії, Харків без Кернеса і умова перенесення Різдва на 25 грудня

Головна ялинка країни: без концерту і з маленькою пожежею

На Софійській площі запалили святкову ялинку!

Цьогоріч відкриття святкового містечка відбулося без традиційного концерту та параду, хоч людей зібралося чимало. Не обійшлося без інцидентів: на ялинці загорілася гірлянда через піротехнічні вогні, але пожежу вдалося ліквідувати без залучення рятувальників, ніхто не постраждав.

А ви вже підготувалися до свят? :)

Коли і за яких умов може з’явитися рішення про святкування Різдва 25 грудня: інтерв’ю з Епіфанієм

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній загалом не проти переходу на святкування Різдва 25 грудня, але каже, що рішення буде ухвалене лише тоді, коли до цього буде готова більшість.

Як ПЦУ ставиться до того, що в деяких країнах Європи жінки можуть стати священниками, чи може православна церква висловити підтримку гомосексуальним людям, як ставиться до легалізації медичного канабісу і чому священники виступили проти казкового капелюха на головній ялинці столиці? Про все це і більше в ексклюзивному інтерв’ю предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія Радіо Свобода.

Чому на Заході Різдво 25 грудня, а у нас аж 7 січня? Пояснюємо ‒ коротко і швидко!

Залишилося усього кілька днів 2020 року – і, вочевидь, чимало з вас цьому радіє. Журналісти Радіо Свобода вирішили підбити підсумки цього року: яким він був насправді?

2020-й Олігархічний: Зеленський – не Рузвельт?

Яким став 2020 рік для бізнесменів, котрі не лише прямо чи опосередковано контролюють підприємства, банки, ЗМІ, а й намагаються впливати на владу? Впливати на уряд, Верховну Раду і, зрештою, – на президента. А чи виконував сам Володимир Зеленський у 2020 році свої ж обіцянки щодо деолігархізації, демонополізації економіки? Чи мають рацію критики Зеленського, стверджуючи, що президент нібито став маріонеткою Ігоря Коломойського або інших олігархів? Радіо Свобода звернулося до експертів з різними оцінками нинішнього потенціалу олігархату в Україні та протидії йому з боку Зеленського.

20 перемог українських спортсменів у 2020 році

2020 рік викликів: скасували сотні чемпіонатів та кубків Європи та світу, перенесені найважливіші старти чотириріччя – Олімпійські та Паралімпійські ігри, а також вболівальники змушені чекати ще рік, щоб підтримати улюблені футбольні збірні на Євро. Деякі види спорту так і не відновили змагання, а хтось зі спортсменів виступав на кількох міжнародних турнірах, так і не доїхавши до світової чи континентальної першості.

Попри такі важкі умови, 2020 рік не минув без важливих спортивних перемог. Назвати всі просто неможливо. Проте нагадаємо вам про 20 українських спортсменів, які писали історію у 2020 році.

Гроші-2021: що записали в бюджет на новий рік і як це виконати

Український бюджет на 2021 рік, який Верховна Рада ухвалила 15 грудня, майже такий самий за обсягом видатків, як і цьогорічний. Однак кожну п'яту бюджетну гривню доведеться позичати або «друкувати» через те, що надходження до державної скарбниці будуть щонайменше на 247 мільярдів меншими за витрати, кажуть фахівці. Ті суми, які держава планувала зібрати з платників податків, експерти та представники опозиції вважають занадто оптимістичними.

Що запланували у бюджеті на новий рік та які наслідки він матиме – з'ясовувало Радіо Свобода.

«Оптимізація» в ЗСУ: як і навіщо скорочують армію України?

В Україні занадто велика армія. Саме до такого висновку прийшло командування Збройних сил України. Рішення проблеми знайшли – скорочення, або, як це називають у самому відомстві – «оптимізація». Тільки в цьому році оптимізувати таким чином запланували 20 000 посад. У Генштабі запевняють, що боєздатність підрозділів не постраждає. Навпаки, це дозволить вирішити цілу низку проблем. Чому виникла така необхідність, хто потрапить під скорочення і якою повинна бути чисельність Збройних сил України? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».​

Дорога в Китай: Медведчук, Козак і «велике будівництво» на російському Амурі (розслідування)

«Перша в світі транскордонна канатна дорога», «унікальний міждержавний проєкт» та «одна з найбільших подій світової архітектури 2019-го» – все це російські ЗМІ говорили про великий геополітичний проєкт на Далекому сході РФ, який поєднає російський та китайський береги Амуру. Мова про спорудження міжнародної «канатки» Благовещенськ-Хейхе. Та попри те, що будівництво відбувається щонайменше за 8 тисяч кілометрів від України – «Схеми» помітили в ньому «український слід». Який веде просто до родин українських народних депутатів від ОПЗЖ Віктора Медведчука та Тараса Козака.

«Перевірю на коронавірус дистанційно»: розслідування Радіо Свобода про підробні ПЛР-тести

В Україні з’явилася проблема щодо масово підробляння тестів на коронавірус для виїзду за кордон: фейкові документи можна замовити у соцмережах і телефоном, а напередодні зимового туристичного сезону кількість таких пропозицій зростає. Про цю проблему повідомляють провідні українські діагностичні центри та експерти, її підтвердило у своєму розслідуванні й Радіо Свобода. Вартість підробної довідки дещо менша, ніж у справжнього ПЛР-тесту, і це створює незручності компаніям, які тестують офіційно. Експерти говорять про те, що виготовлення фейкової медичної довідки є злочином: туристи, які користуються ними для поїздок на курорти, можуть отримати проблеми за кордоном, та наражати на небезпеку інших людей, якщо вони виявляться безсимптомними носіями коронавірусу. У Верховній Раді обіцяють посилити відповідальність за такі підробки.

Журнаілст Євген Солонина провів власне розслідування – читайте.

Харків без Кернеса: що далі?

У ніч на 17 грудня у берлінській клініці Шаріте внаслідок ускладнень COVID-19 помер міський голова Харкова Геннадій Кернес, який керував містом понад 10 років. Останні місцеві вибори, які відбулися 25 жовтня 2020 року, Кернес виграв навіть не перебуваючи в Україні. Хто ж тепер очолить Харків та які перспективи на політичній арені міста?

1 липня цього року Геннадій Кернес дав інтерв’ю Радіо Свобода, одне з останніх, в якому, зокрема, розповів про чинного президента Володимира Зеленського, п’ятого президента Петра Порошенка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, вказавши, що вони «взагалі не спілкуються». Дивіться ↓

«Це велика різниця, якою мовою спілкуєшся в Україні» – переможниця радіодиктанту Христина Гоянюк

74-річна пенсіонерка зі Львова Христина Гоянюк цьогоріч найкраще від усіх написала загальнонаціональний диктант і стала переможницею серед 16 тисяч учасників. Диктант був ювілейний – двадцятий, але й для львів’янки теж це була двадцята участь у ньому.

Чому для пенсіонерки важливо щороку писати диктант? Як вона, лікарка за освітою, тренує свою пам’ять?

А ще жінка розповіла про своє листування і зустріч із 22-м президентом Франції Жаком Шираком (1932–2019).

100 років Миколі Руденку: як дисидент із Луганщини створив Українську Гельсінську групу

100 років з дня народження виповнилося би співзасновнику Української Гельсінської групи, письменнику-фантасту, правозахиснику та дисиденту Миколі Руденку. Він відмовився «нищити» письменників, які були не до вподоби владі, критикував марксизм та за ґратами боровся за права українців. Як і чому митець із Луганщини повстав проти радянської системи? Читайте за лінком.

Бетховену – 250. Зв'язок із Україною, «Квартет Розумовського» та варіації «Їхав козак за Дунай»

І наостанок – цікаве дослідження про зв'язок всесвітньо відомого композитора з Україною.

А ще цьогоріч виповнилося 250 років одному з найбільших світил світової музики – композитору Людвігу ван Бетховену. У Відні, де Бетховен провів другу половину свого життя, його другом і меценатом був українець Андрій Розумовський – син останнього гетьмана козацької України Кирила Розумовського. Саме Андрій Розумовський підштовхнув великого композитора до написання по-новому струнних квартетів, один з яких він присвятив своєму спонсору і який так і називається – «Квартет Розумовського». Бетховен також використовував й інші українські мелодії.

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