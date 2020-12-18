20 перемог українських спортсменів у 2020 році

2020 рік викликів: скасували сотні чемпіонатів та кубків Європи та світу, перенесені найважливіші старти чотириріччя – Олімпійські та Паралімпійські ігри, а також вболівальники змушені чекати ще рік, щоб підтримати улюблені футбольні збірні на Євро. Деякі види спорту так і не відновили змагання, а хтось зі спортсменів виступав на кількох міжнародних турнірах, так і не доїхавши до світової чи континентальної першості. Попри такі важкі умови, 2020 рік не минув без важливих спортивних перемог. Назвати всі просто неможливо. Проте нагадаємо вам про 20 українських спортсменів, які писали історію у 2020 році. Олексій Новіков, силова атлетика Титул найсильнішої людини через 6 років повернувся в Україну. Олексій Новіков виграв турнір The World Strongest Man. Фінал змагань складався із шести вправ, і українець був найстабільнішим учасником, жодного разу не випавши з топової «п'ятірки». А у вправі «станова тяга» Новіков взагалі встановив світовий рекорд, піднявши штангу, яка важила 537,5 кг. Загалом у фіналі український богатир набрав 47 очок, випередивши найближчого конкурента Тома Столтмена з Великої Британії на 3,5 очки. Новіков став другим українцем, який здобув цей титул. У 2014 році найсильнішою людиною світу був Василь Вірастюк. Проте Олексій увійшов в історію як наймолодший атлет із таким титулом. На момент перемоги йому було 24 роки.



Ігор Радівілов, спортивна гімнастика На чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики українська збірна переписала історію: вперше виборола золоті нагороди саме у командному багатоборстві. Збірна України випередила Туреччину у понад чотири бали та Угорщину (різниця майже дев’ять балів). Цікаво, що взагалі востаннє «синьо-жовті» вигравали медаль у командному багатоборстві у 2014 році, тоді це була «бронза». Загалом українська збірна на цій континентальній першості виграла 15 нагород: 7 золотих, 6 срібних та 2 бронзові. І це найкращий виступ «синьо-жовтих» на чемпіонатах Європи в історії. Попередній рекорд був встановлений у 1992 році. Тоді в активі українців було 3 «золота» та 4 «срібла». А медальний залік командного чемпіонату Європи Україна виграла вперше за 28 років.

Найбільше нагород серед дорослих виборов Ігор Радівілов. Він став чемпіоном Європи в опорному стрибку, набравши 14,733 бала, випередивши білоруса Єгора Шарамкова на 0,033 бала. Артем Долгопят з Ізраїлю став бронзовим призером. Для Радівілова це друга нагорода вищого ґатунку на чемпіонаті Європи в його кар'єрі, у 2013-му він був першим у вправах на кільцях. Цього року на кільцях став третім.



Ілля Ковтун, спортивна гімнастика Лідер юніорської збірної зі спортивної гімнастики Ілля Ковтун став справжнім тріумфатором у 2020 році. Українець на чемпіонаті Європи у своїй віковій категорії здобув 5 золотих та 1 срібну нагороду.



Ілля Ковтун разом з Володимиром Костюком, Радомиром Стельмахом, Іваном Севруком та Микитою Мельниковим стали переможцями командного багатоборства.



Крім того, юний український гімнаст виборов іще 4 індивідуальні нагороди – у вправах на коні, на кільцях, паралельних брусах, а також в індивідуальному багатоборстві. Друге місце Ілля Ковтун посів у опорних стрибках.



Для Ковтуна це не перший особистий «медальний кошик» у 2020 році. На турнірі Ukraine Іnternational Cup-2020 йому також не було рівних. Хлопець зібрав 6 золотих нагород – у командній першості, у багатоборстві та в окремих видах – вільні вправи, на кільцях, брусах та перекладині.

Михайло Романчук, плавання Рекорд Європи, який тримався 8 років, побито. Український плавець Михайло Романчук у показовому запливі на дистанції 800 метрів вільним стилем у фіналі змагань International Swimming League фінішував із часом 7 хвилин 25, 73 секунди. Це на 3,5 секунди швидше від досягнення француза Янніка Аньєля, результат якого ніхто не міг перевершити з 2012 року.



Загалом час Романчука – другий в історії на дистанції 800 метрів у 25-метровому басейні. Світовий рекорд належить австралійцю Гранту Хакетту – 7 хвилин 23, 42 секунди, який він встановив у 2008 році. До нього Романчуку не вистачило трохи більше ніж дві секунди.



Крім того, Романчук цієї осені – усього за 8 днів – двічі «переписував» історію на дистанції 400 метрів вільним стилем. Плавець фінішував на десятому етапі ISL з результатом 3 хвилини 38,93, покращивши свій же рекордний час на 0,7 секунди.

Загалом в ISL Романчук провів чотири матчеві зустрічі, вигравши два «золота», «срібло» та «бронзу». Семен Новіков, греко-римська боротьба Дебютант чемпіонату Європи з греко-римської боротьби, 23-річний Семен Новіков став переможцем у ваговій категорії до 87 кілограмів. У 1/8 фіналу українець достроково переміг іспанця Гаска Фреснеду з рахунком 9:0. У чвертьфіналі був сильнішим за турка Метехана Басара (7:2), а у півфіналі на останніх секундах виборов перемогу в російського спортсмена Олександра Комарова, сутичка закінчилась з рахунком 6:3. За «золото» Новіков змагався з угорцем Віктором Льорінзом, якого переміг з рахунком 7:1.

Олена Старікова, велотрек Гонка на прискорення («кейрін») стала «золотою» для Олени Старікової на чемпіонаті Європи з велотреку. У фінальному заїзді українка прискорилася ще за півтора кола до фінішу та відірвалася від конкуренток, подолавши останнє коло за 11,377 секунди. Як результат – «золото». І це четверта нагорода вищого ґатунку в історії для українців. Раніше на найвищу сходинку п'єдесталу піднімалися у 2011 році Любов Басова у спринті, у 2016-му – вона ж у «кейріні» та у 2018-му – Роман Гладиш у «скретчі». Для самої ж Старікової – це перше «золото» на континентальній першості. Раніше в її активі було три срібних нагороди з чемпіонату Європи (у командному спринті та гіті на 500 метрів у 2018 році, у спринті у 2019 році) та три бронзові (у гіті на 500 метрів у 2019 році, жіночому та командному спринті у 2020 році).

Олена Буряк, веслування на ергометрах Найшвидша жінка з веслування на ергометрах в приміщенні Олена Буряк підтвердила свій статус абсолютної чемпіонки світу і в цьому році. Вона знову виборола дві золоті нагороди на світовій першості.



Дистанцію у 2000 метрів українка подолала за 6,31,7. А в змаганнях на 500 метрів встановила світовий рекорд у віковій категорії 30-39 років. Її результат – 1,27,5. Що цікаво, минулий найкращий час також належив Олені Буряк.



Владислав Руднєв, бойове самбо Українець Владислав Руднєв вже третій рік поспіль стає найкращим атлетом у бойовому самбо на чемпіонаті світу у ваговій категорії до 74 кг. На шляху до «золота» Владислав виявився сильнішим за Іслама Кудратова з Узбекистану та росіянина Загіда Гайдарова. У фіналі він переміг достроково (прийомом на задушення) Даірбека Каряєва з Киргизстану.



Таким чином Руднєв став першим українцем, який тричі підкорив світову першість з бойового самбо – у 2018, 2019 та 2020 роках.

Ярослава Магучіх, легка атлетика (стрибки у висоту) Ярослава Магучіх на початку сезону стала переможницею серії World Athletics Indoor Tour зі стрибків у висоту, виграла фінал у Глазго (1,93 м); стала чемпіонкою України у приміщенні (2,01 м) та виграла міжнародні змагання в Ульстейнвіку (1,96 м). Здавалося, попереду Токіо і нові висоти, проте карантин вніс свої корективи. Легкоатлети майже все літо не мали змоги виїхати на змагання, а коли оголосили турніри, Магучіх майже всюди була із золотою або срібною нагородами. У серпні вона виграла два етапи «Діамантової ліги» – у Монако і Стокгольмі, – була другою на турнірі у Польщі та повторила найкращий результат сезону у світі (2,00 метри). Що неабияка висота для 19-річної легкоатлетки. Завершила сезон українка на першому рядку світового топ-листа сезону.



Юрій Анікеєв, шашки Український гросмейстер Юрій Анікеєв став чемпіоном світу з шашок – 100 у категорії «рапід». Представник «синьо-жовтих» випередив російських спортсменів: першого номера світового шашкового рейтингу Олександра Георгієва, багаторазових чемпіонів світу Муродулло Амріллаєва та Сергія Бєлошеєва, призерів чемпіонатів світу та Європи Олександра Гетьманського та Айнура Шайбакова.

Крім того, Анікеєв виборов «бронзу» у іншій дисципліні – «бліці». За неофіційною статистикою, українець став абсолютним чемпіоном світу за сумою двох програм. «Мрія-2006», пляжний футбол Історичний переможний дебют. Віцечемпіон України з пляжного футболу серед жіночих команд «Мрія-2006» з міста Ананьїв Одеської області виграла Кубок європейських чемпіонів (аналог Ліги чемпіонів). Українська команда вперше виступала в такому турнірі та одразу виборола головний трофей. «Синьо-жовті» обіграли бельгійський «NewTeam» (4:3), іспанський «Касерес» (4:1), французький «Марсель» (5:3) та поступилися в серії пенальті російській «Зірці».

Проте за кількістю перемог та очної зустрічі з іспанським клубом саме українська «Мрія-2006» стала переможницею пляжної «Ліги чемпіонів».



Збірна України з художньої гімнастики Попри карантин, Київ все ж таки приймав чемпіонат Європи з художньої гімнастики, а українкам вдалося не розчарувати своїх вболівальників. Збірна України з художньої гімнастики, у складі якої Діана Баєва, Маріола Боднарчук, Анастасія Возняк, Марія Височанська, Валерія Юзвяк, стали чемпіонками Європи у вправах із 5 м'ячами. Українки отримали оцінку 35,350 та обійшли команди Ізраїлю та Естонії.



У вправі з трьома обручами та двома парами булав українки припустилися помилок, отримали 31,150 балів та стали срібними призерками. Тут історичне «золото» здобула команда Туреччини, а представниці Азербайджану стали третіми.



Ще одну нагороду українські грації вибороли у багатоборстві – «бронзу». А в командному заліку, де враховуються також оцінки юніорок, «синьо-жовті» гімнастки стали першими.

Марина Бех-Романчук, легка атлетика (стрибки у довжину) Що не старт, то перемога – саме таким був сезон у Марини Бех-Романчук. Із найяскравіших перемог у сезоні, а їх було немало, хочеться виділити турнір у Стокгольмі. Саме там у серпні українська стрибунка вперше стала переможницею «Діамантової ліги». У заключній, шостій спробі, куди допустили тільки трьох найкращих спортсменок, за підсумками попередніх стрибків, Марина Бех-Романчук махнула на 6,85 метра. А вже за місяць вона знову стала найкращою. У вересні на етапі «Діамантової ліги» в Досі українка стрибнула на 6,91 метра, що стало найкращим результатом цього сезону та на 2 сантиметри менше за особистий рекорд Марини.

Збірна України на Юнацьких Олімпійських іграх Попри те, що ігри в Токіо перенесли на рік, 2020-й все ж таки був Олімпійським, хоча і зимовим. У Лозанні відбулися зимові Юнацькі Олімпійські ігри, де юні українські спортивні «зірочки» здобули 4 нагороди. На ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх дебютував хокей у форматі 3х3. Команди складалися зі спортсменів із різних країн. Тож у фіналі українець Володимир Трошкін у складі команди «Green» переграв збірну «Red», за яку виступав інший українець Денис Пасько. Як результат – одразу дві нагороди до кошику збірної України: і «золото», і «срібло» у хокеї 3х3.

Представники України у парному катанні Софія Нестерова та Артем Даренський виступали у змаганнях змішаних збірних. Разом із командою Team Vision вони стали бронзовими призерами.



Єдиний український спортсмен, який виборов індивідуальну нагороду, – фристайліст Орест Коваленко. В дисципліні біг-ейр (один з видів лижної акробатики) українець став бронзовим призером, показавши результат 179,50.

Чотири нагороди у Лозанні – це найкращий результат «синьо-жовтих» на зимових Юнацьких Олімпійських іграх. Так, у 2012 році в Інсбруці українці вибороли три срібні медалі: у фігурному катанні – Олександра Назарова та Максим Нікітін (танці на льоду), Ярослав Паніот (одиночне катання) та у шорт-треку Марія Долгополова. На ІІ іграх в активі «синьо-жовтих» було також три нагороди: «золото» біатлоністки Христини Дмитренко, «срібло» у змішаних командних змаганнях з фігурного катання від Івана Шмуратка, «бронза» сноубордистки Дарини Кириченко. Людмила Лузан, веслування на каное Єдиний міжнародний старт у веслуванні на каное у 2020 році – Кубок світу – для української спортсменки Людмили Лузан завершився трьома нагородами: 2 «золота» та «срібло». Дистанцію 500 метрів українка подолала впевнено, випередивши найближчу опонентку Стефаніку Урсу з Румунії на майже 3,5 секунди. На спринтерській дистанції 200 метрів долю вирішував фотофініш, який зафіксував, що Лузан була другою. Різниця між часом українки та американки Невін Харрісон – 0,02 секунди.



Ще одне «золото» Лузан виборола у тандемі з Анастасією Четверіковою на дистанції 500 метрів, де перевага українок перед срібними призерками сягнула 2,4 секунди (1.58,81). За перемогу в цьому виді програми Лузан та Четверікова отримали спеціальний призер пам’яті знаменитого угорського веслувальника, дворазового олімпійського чемпіона саме в цьому виді програми Георге Колоніча. Жіноча збірна України з футболу Вона пробилася до плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи 2022 року і вже у квітні боротиметься за таку бажану путівку на континентальну першість. Хоча шлях у жіночої збірної з футболу був не таким вже й легким: після трьох поразок на старті (двічі Німеччині (0:8 і 0:8), а також Ірландії (2:3) українкам потрібно було лише перемагати, з чим вони і впоралися. Спочатку переграли Чорногорію (1:3), далі розгромили Грецію (4:0), втретє святкувала свою перемогу уже у матчі проти Ірландії (1:0), після чого грецька збірна знову програла з рахунком 4:0, остаточну крапку українки поставили у матчі проти Чорногорії (2:1).

Маючи 5 перемог та 15 очок, жіноча збірна України стала другою у своїй групі та продовжить змагатися за вихід до фінального турніру у плей-офф у квітні 2021 року. Шість збірних будуть розбиті на три пари, які проведуть двоматчеві дуелі. Суперник України визначиться 5 грудня. Роман Полянський (паравеслування) Чемпіон Паралімпійських ігор 2016 року Роман Полянський був першим на чемпіонаті Європи з академічного веслування серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. У чоловічих одиночках PR1M1x на дистанції 2000 метрів українець випередив російського спортсмена Олексія Чувашева на 13 секунд. Переможним став результат 9 хвилин 34,540. Загалом для спортсменів-паралімпійців чемпіонат Європи став першим в історії, адже до цього часу серед паралімпійських класів човнів континентальна першість не проводилася.



Юлія Ткач, жіноча боротьба Борчиня Юлія Ткач втретє стала чемпіонкою Європи. У фіналі вагової категорії до 62 кг українка перемогла росіянку Інну Тражукову з рахунком 2:1. До цього українська спортсменка була сильнішою за представницю Білорусі Вероніку Іванову (12:2) і колишню українку Тетяну Омельченко, яка зараз виступає за Азербайджан (4:0). Свої попередні перемоги на чемпіонаті Європи Юлія Ткач здобувала ще у 2011 та 2012 роках.

Данило Болдирев, скелелазіння Гімн України у Москві та «золото» в копілку Данила Болдирева. Український скелелаз став чемпіоном Європи у дисципліні «швидкість», показавши результат на п'ять сотих секунди швидше за росіянина Льва Рудацького. Його час – 5, 69. При чому на шляху до золотої нагороди Болдирев переміг трьох росіян – Сергія Лужецького у чвертьфіналі, Владислава Деуліна у півфіналі та Льва Рудацького у фіналі. Для українського «Людини-павука», як називають Болдирева, це перша медаль вищого ґатунку на континентальній першості. Він здобував срібні нагороди у 2015, 2017 та 2019 роках, а також ставав третім у 2013 році.



Аліна Ягупова, баскетбол У сезоні 2019-2020 року капітан жіночої збірної України з баскетболу стала MVP сезону в Євролізі. Вона найрезультативніша в поточному сезоні – 21,3 очка за матч. Також у неї – 5,7 підбирання та 5,5 передачі за поєдинок. Не менш вагома гра Аліни і в складі збірної України, тим більше зараз, коли відбувається зміна поколінь у «синьо-жовтих». Зараз Ягупова очолює рейтинг найкращих гравчинь після чотирьох турів кваліфікації на Євробаскет, маючи в своєму активі 115 очок.