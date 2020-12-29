Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО Кривоноса

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Як повідомляє пресслужба президента, відповідний указ він підписав 29 грудня.

«Звільнити Кривоноса Сергія Григоровича з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України та направити його у розпорядження Міністерства оборони України», – йдеться в указі.

Днями Кривонос розкритикував ідею Зеленського мобілізувати чоловіків і жінок у випадку нападу Росії.

Заступником секретаря РНБО Сергій Кривонос став іще за часів п’ятого президента України Петра Порошенка.

Кривонос був призначений на цю посаду 12 березня 2019 року. До цього він обіймав посаду заступника командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України.