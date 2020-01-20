Українські військові могли стримати російські війська під час анексії Криму – генерал Кривонос

Генерал-майор Збройних сил України, заступник секретаря Ради національної безпеки й оборони України Сергій Кривонос заявляє, що в 2014 році під час анексії Криму Росією українські військові могли стримати російську агресію.

В інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії він розповів, що 31 січня 2014 року українські частини високомобільних десантних військ і частини спеціального призначення були підняті по тривозі.

«Ми почали відпрацьовувати план, який передбачав протидію захопленню території України. Цей варіант Генеральним штабом був передбачений і відпрацьований. Багато військових частин були орієнтовані за планом, як протидіяти можливим спробам захоплення територій, в тому числі і частини ВДВ, безпосередньо 25-а повітряно-десантна бригада і 79-а повітряно-десантна бригада. Вони повинні були увійти до Криму, займати позиції і посилювати угруповання Збройних сил України в Криму», – розповів Кривонос.

За словами генерал-майора ЗСУ, перший етап плану почав реалізовуватися.

«Через деякий час повинен був початися другий етап. Але він не був реалізований, тому що не були підписані бойові розпорядження на застосування цих частин. Відповідно, план згорнули», – зазначив він.

При цьому Кривонос висловив упевненість, що українські військові, зокрема, повітряно-десантні війська, «були здатні виконати своє завдання».

«У мене є своя точка зору і, можливо, я теж помиляюся, спираючись на той обсяг інформації, який маю. Але я чітко знаю, що частини ВДВ були спроможні виконати своє завдання, яке стояло відповідного до того плану. Так само, як і групи спецпризначення наших полків і центрів, які будуть вже в Криму, чітко знали свої завдання і чітко їх виконували. І в принципі, теоретично наше перебування в Криму, посилення угруповання дозволило б, скажімо так, утримати від того безкарного зухвальства війська Російської Федерації», – наголосив Кривонос.

При цьому генерал-майор ЗСУ вважає, що в Криму б не дійшла справа до збройного опору між українськими і російськими військовослужбовцями.

«Росіяни б побачили, що увійшли свіжі частини, а частини ВДВ були здатні виконувати завдання. Тобто початок війни і наступні її фази показали б, що спецназ і ВДВ були мотивовані, підготовлені і здатні діяти рішуче, правильно і зухвало. Чи готові були росіяни піти на контакт? Наскільки я знаю, а я був присутній на допитах тих, хто працював на Росію в 2014 році, вони чітко вказували, що якби з боку України під час захоплення Криму з’явилася чітка протидія, то операція, швидше за все, була б закінчена. Принаймні вони в цьому були впевнені», – додав Кривонос.

Раніше ексглава Ради міністрів АРК Анатолій Могильов в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії розповів, що під час анексії Криму в 2014 році пропонував Києву ввести або воєнний стан, або проводити антитерористичну операцію.

Могильов також заявив, що готує матеріали для звернення до Державного бюро розслідувань України, «з вимогою покарати політиків і чиновників, винних у здачі Криму».

Пізніше екссекретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що готовий «відповідати за кожен свій крок, за кожне своє рішення».