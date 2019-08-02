Українські силовики в 2014 році готові були провести АТО в Криму – Могильов

Останній прем’єр-міністр Автономної Республіки Крим до анексії півострова Росією Анатолій Могильов стверджує, що після переговорів з озброєними людьми, які захопили будівлю Ради міністрів Криму в лютому 2014 року, він пропонував владі України організувати військову операцію. Про це Могильов сказав в інтерв’ю проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

За його словами, з такою пропозицією він звернувся до адміністрації президента України в лютому-березні 2014 року, після того, як поспілкувався з озброєними людьми, які захопили тоді будівлю кримського уряду.

«Я пропонував Києву ввести або воєнний стан, або проводити антитерористичну операцію, виходячи з тієї ситуації, яка була. Я зібрав усіх силовиків в будівлі кримського главку (МВС – ред.), хоча це не моя компетенція. При мені по телефону ВЧ (військова частина – ред.) кожен доповів по своїй лінії наверх про ту ситуацію, яка була. Ми подивилися відеозапис із камер спостереження людей, що заходили в будівлю Радміну, вивчили цю картинку, і при мені все доповіли в Генпрокуратуру, Міноборони, Міністерство внутрішніх справ, СБУ і в командування внутрішніх військ. Я по своїй лінії доповів в адміністрацію президента. У відповідь чув тільки одне: «Почекайте, ми думаємо, ухвалюємо рішення», – запевняє Могильов.

Він також стверджує, що проводити антитерористичну операцію (АТО) в Криму готові були співробітники кримських підрозділів правоохоронних органів України.

«Без найменшого сумніву. Ми це обговорювали, і вони були готові виконувати накази, які надійшли б з Києва. Необхідно було давати їм наказ, вводити воєнний стан (це особливий статус території), в цій ситуації не можна було б звільняти мене і всіх чиновників на території Криму», – пояснив екс-прем’єр Криму, відповідаючи на питання, чи відчував він, що українські силовики в Криму були готові застосовувати зброю проти російської армії навесні 2014 року.

Повну версію інтерв’ю з Анатолієм Могильовим читайте 4 серпня на сайті Крим.Реалії.

1 серпня Могильов повідомив, що його викликали до Державного бюро розслідувань України для надання свідчень через його заяви про анексію Криму.

Читайте також: Як Янукович утікав до Криму: свідчення очевидців

У відповідь на червневу заяву Могильова про відповідальність за анексію півострова екссекретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов вказав на те, що підлеглі експрезидента Віктора Януковича, який залишив країну в 2014 році, «намагаються зняти з себе відповідальність за розвал і фактичне знищення Збройних сил України та за сприяння в окупації Криму».

Могильова, який займав посаду прем’єр-міністра Криму з листопада 2011 року, кримський парламент відправив у відставку 27 лютого 2014 року. Тоді ж кримські депутати ухвалили рішення про проведення «референдуму», за результатами якого Росія анексувала Криму.

Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.