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01 січня 2021, Київ 20:05
Фотогалереї

Як світ зустрів новий 2021 рік на тлі пандемії коронавірусу та локдаунів – фотогалерея

У більшості країн світу святкування Нового року було обмеженим через запровадження локдауну в зв'язку з намаганням запобігти поширенню коронавірусу. В Україні протягом останньої доби виявили 9 432 нових випадки коронавірусного захворювання COVID-19. Одужали за добу понад 10 тисяч людей, 147 – померли. Загалом від початку епідемії коронавірусною інфекцією заразилися 1 064 479 українців. У світі загалом станом на 1 січня 2021 року коронавірусною інфекцією заразилося 83,5 мільйона людей, 47,1 одужали, 1,8 – померли.
Українці зустрічають новий 2021 рік, Київ, Україна, 1 січня 2021 рік
1 Українці зустрічають новий 2021 рік, Київ, Україна, 1 січня 2021 рік
Українці зустрічають новий 2021 рік, Київ, Україна, 1 січня 2021 рік
2 Українці зустрічають новий 2021 рік, Київ, Україна, 1 січня 2021 рік
Конфетті літає навколо кулі та годинника зворотного відліку на Таймс-сквер під час віртуального святкування після спалаху коронавірусу (COVID-19) на Манхеттені, в Нью-Йорку, США, 1 січня 2021 року
3 Конфетті літає навколо кулі та годинника зворотного відліку на Таймс-сквер під час віртуального святкування після спалаху коронавірусу (COVID-19) на Манхеттені, в Нью-Йорку, США, 1 січня 2021 року
Поліція Нью-Йору блокує головну вулицю в зв&#39;язку із запровадженням локдауну через коронавірус, 31 грудня 2020 року
4 Поліція Нью-Йору блокує головну вулицю в зв'язку із запровадженням локдауну через коронавірус, 31 грудня 2020 року
Святкування Нового року 2021 у Нью-Йорку на тлі коронавірусу
5 Святкування Нового року 2021 у Нью-Йорку на тлі коронавірусу
Святкування Нового року 2021 в Берліні на тлі коронавірусу
6 Святкування Нового року 2021 в Берліні на тлі коронавірусу
Святкування Нового року 2021 в Берліні на тлі коронавірусу. Поліцейські контролюють вхід до Бранденбурської брами
7 Святкування Нового року 2021 в Берліні на тлі коронавірусу. Поліцейські контролюють вхід до Бранденбурської брами
Бразилія, пляж Копакабана
8 Бразилія, пляж Копакабана
Бразилія, пляж Копакабана. Святкування нового 2021 року на тлі локдауну в зв&#39;язку з коронавірусом
9 Бразилія, пляж Копакабана. Святкування нового 2021 року на тлі локдауну в зв'язку з коронавірусом
Лондон зустрічає Новий 2021 рік на тлі коронавірусу
10 Лондон зустрічає Новий 2021 рік на тлі коронавірусу
Лондон зустрічає Новий 2021 рік на тлі коронавірусу
11 Лондон зустрічає Новий 2021 рік на тлі коронавірусу
Лондон зустрічає Новий 2021 рік на тлі коронавірусу
12 Лондон зустрічає Новий 2021 рік на тлі коронавірусу
Французькі поліцейські контролюють дотримання карантину під час святкування Нового 2021 року
13 Французькі поліцейські контролюють дотримання карантину під час святкування Нового 2021 року
Французькі поліцейські контролюють дотримання карантину під час святкування Нового 2021 року
14 Французькі поліцейські контролюють дотримання карантину під час святкування Нового 2021 року
Новий 2021 рік у Ватикані на тлі коронавірусу
15 Новий 2021 рік у Ватикані на тлі коронавірусу
В&#39;єтнам святкує Новий 2021 рік під час пандемії коронавірусу&nbsp;
16 В'єтнам святкує Новий 2021 рік під час пандемії коронавірусу 
Новий 2021 рік в Ухані, звідки поширився коронавірус
17 Новий 2021 рік в Ухані, звідки поширився коронавірус
Новий 2021 рік у Москві, Росія, під час дотримання карантинних обмежень через коронавірус
18 Новий 2021 рік у Москві, Росія, під час дотримання карантинних обмежень через коронавірус

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