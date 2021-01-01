Як світ зустрів новий 2021 рік на тлі пандемії коронавірусу та локдаунів – фотогалерея

У більшості країн світу святкування Нового року було обмеженим через запровадження локдауну в зв'язку з намаганням запобігти поширенню коронавірусу. В Україні протягом останньої доби виявили 9 432 нових випадки коронавірусного захворювання COVID-19. Одужали за добу понад 10 тисяч людей, 147 – померли. Загалом від початку епідемії коронавірусною інфекцією заразилися 1 064 479 українців. У світі загалом станом на 1 січня 2021 року коронавірусною інфекцією заразилося 83,5 мільйона людей, 47,1 одужали, 1,8 – померли.
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