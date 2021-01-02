В Україні виявили 5 038 нових випадків COVID-19 – Степанов

В Україні за останню добу виявили 5 038 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 182 дитини і 131 медпрацівник, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його даними, минулої доби одужали 2 606 людей; померли – 51.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (434), Київській (407), Миколаївській (391) областях, свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Протягом доби провели 17 930 тестувань, зокрема методом ПЛР – 14 975, методом ІФА – 2 955.

За день до цього добовий приріст випадків захворювання складав 9 432.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 069 517 осіб, понад 700 тисяч – одужали, померли – 18 731.