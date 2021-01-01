Держава виплатила 70 тисяч лікарняних через самоізоляцію – Лазебна

В Україні вже оплатили 70 тисяч лікарняних, оформлених через самоізоляцію у зв’язку з підозрою на COVID-19, повідомила в інтерв’ю Радіо Свобода міністр соціальної політики Марина Лазебна.

«Це була наша ініціатива. Тому що, коли ми почали розглядати, як розірвати ланцюжок захворюваності, ми зрозуміли, що може бути в родині людина, яка хвора, і щоб далі не йшло, щоб ця людина ізолювалася. Є ж безсимптомні, а є, що люди не хворіють, і тому була запроваджена програма лікарняних по самоізоляції. Вона працює. Там 70 тисяч виплачених лікарняних. Вони йдуть 50% від середнього доходу людини. І люди можуть їх оформлювати на 14 днів як лікарняний, тільки у нього інша назва – «лікарняний по самоізоляції», – повідомила вона.

За словами Лазебної, програма працює, і на сайті Фонду соціального страхування «є порядок, як це отримати».

«Звертатися треба до сімейного лікаря, казати, що у мене хвора в родині людина, ми в одному приміщенні живемо. І буде оформлюватися лікарняний по самоізоляції», – додала міністр.

Дотримуватися самоізоляції через пандемію COVID-19 потрібно, зокрема, у разі, якщо в родині є хтось хворий на коронавірусну інфекцію, у разі контакту з хворим на COVID-19, у випадку підтвердженого інфікування, а також при поверненні з-за кордону чи з окупованих територій (у цьому випадку можна зробити ПЛР-тест і припинити самоізоляцію, якщо він негативний).