Прикордонники повідомили про збільшення пасажиропотоку на кордоні перед святами

В останні дні кількість осіб, які перетинають український кордон, значно зросла. Про це 22 грудня повідомили у Державній прикордонній службі України.

Зазначається, що протягом кількох днів пасажиропотік становив майже 90 тисяч мандрівників на добу.

«Варто зауважити, що у листопаді та на початку грудня український кордон перетинали близько 50 тисяч осіб за добу. Зростання пасажиротранспортного потоку в передноворічний період є традиційним. Наприклад торік, у цей самий період, пасажиропотік складав майже 300 тисяч осіб за добу. Воно значною мірою спричинене суттєвим збільшенням кількості громадян України, які в’їжджають з країн Європейського союзу, де з 25 грудня починається період Різдвяно-новорічних свят і вихідних», – повідомили у ДПСУ.

Найбільше пасажиропотік зріз на пунктах пропуску на кордоні з Польщею, а також у Закарпатській області.

Прикордонники нагадали про необхідність дотримання карантинних обмежень, які діють при в’їзді в Україну.

«Особи, які в’їжджають з «червоної зони» зобов’язані пройти самоізоляцію із застосунком «Вдома». Згідно з постановою Уряду від 9 грудня 2020 р. № 1236 під час в’їзду з країн «червоної зони» не підлягають самоізоляції, особи, які не досягли 12 років, ті хто має негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено не більш як за 48 годин до перетину кордону, та деякі інші категорії громадян», – наголосили у відомстві.