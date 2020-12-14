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14 грудня 2020, Київ 14:17
Новини | Суспільство

Держміграційна служба: США, Литва та Росія – найпопулярні напрямки для виїзду українців на постійне проживання

До України повернулись 1235 громадян на постійне проживання

За 10 місяців 2020 року Державна міграційна служба оформила документи для виїзду за кордон на постійне проживання 3259 громадянам України, повідомили у відомстві на запит Радіо Свобода. 1235 громадян України повернулося на постійне проживання в Україну, додали в Державній міграційній службі.

Основними країнами, до яких на постійне проживання виїжджали
громадяни України у поточному році: Сполучені Штати Америки (738 осіб), Литва (546 осіб), Росія (414 особи).

У 2019 році територіальними органами ДМС оформлено документи для виїзду за кордон на постійне проживання 11311 громадянам України, а 1996 громадян повернулося на постійне проживання в Україну.

Найпопулярнішими напрямками для виїзду за кордон на постійне проживанни були в 2019 році Сполучені Штати Америки (5842 особи), Німеччина (1052 особи), Росія (885 осіб).

У Державній міграційні службі наголошують, що під час оформлення відповідних документів не передбачено зазначення мети виїзду.

Після своєї перемоги на виборах президента Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що хоче повернути в Україну тих громадян, які працюють за кордоном. Він також закликав українців з громадянством інших країн повертатися на батьківщину.

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