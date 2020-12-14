Держміграційна служба: США, Литва та Росія – найпопулярні напрямки для виїзду українців на постійне проживання

За 10 місяців 2020 року Державна міграційна служба оформила документи для виїзду за кордон на постійне проживання 3259 громадянам України, повідомили у відомстві на запит Радіо Свобода. 1235 громадян України повернулося на постійне проживання в Україну, додали в Державній міграційній службі.

Основними країнами, до яких на постійне проживання виїжджали

громадяни України у поточному році: Сполучені Штати Америки (738 осіб), Литва (546 осіб), Росія (414 особи).

У 2019 році територіальними органами ДМС оформлено документи для виїзду за кордон на постійне проживання 11311 громадянам України, а 1996 громадян повернулося на постійне проживання в Україну.

Найпопулярнішими напрямками для виїзду за кордон на постійне проживанни були в 2019 році Сполучені Штати Америки (5842 особи), Німеччина (1052 особи), Росія (885 осіб).

У Державній міграційні службі наголошують, що під час оформлення відповідних документів не передбачено зазначення мети виїзду.

Після своєї перемоги на виборах президента Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що хоче повернути в Україну тих громадян, які працюють за кордоном. Він також закликав українців з громадянством інших країн повертатися на батьківщину.