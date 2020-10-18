Міграційна служба розповіла, скількох громадян Росії визнали біженцями в Україні

У перші дев’ять місяців 2020 року Державна міграційна служба України визнала біженцями 17 громадян Росії, повідомила ДМС у відповідь на запит Радіо Свобода.

Ще 20 росіян визнали такими, які потребують додаткового захисту.

При цьому впродовж усього 2019 року Міграційна служба визнала біженцями дев’ятьох росіян, ще 19 – особами, які потребують додаткового захисту.