Міграційна служба розповіла, скількох громадян Росії визнали біженцями в Україні

У перші дев’ять місяців 2020 року Державна міграційна служба України визнала біженцями 17 громадян Росії, повідомила ДМС у відповідь на запит Радіо Свобода.
Ще 20 росіян визнали такими, які потребують додаткового захисту.
При цьому впродовж усього 2019 року Міграційна служба визнала біженцями дев’ятьох росіян, ще 19 – особами, які потребують додаткового захисту.
- Станом на 1 жовтня в Україні офіційно зареєстровані 1276 біженців та 878 осіб, які потребують додаткового захисту. Основними країнами походження шукачів захисту в Україні є Афганістан, Нігерія, Росія, Сирія, Камеру, Таджикистан, Сомалі, Демократична Республіка Конго, Гана, Бангладеш, Узбекистан, Ємен, Гвінея, Єгипет та Кот-д’Івуар.
- Згідно з українським законодавством, біженець – це особа, яка не є громадянином України і внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань перебуває за межами країни своєї громадянської належності та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися цим захистом внаслідок таких побоювань
- Особа, яка потребує додаткового захисту, не є біженцем відповідно до Конвенції про статус біженців 1951 року і Протоколу щодо статусу біженців 1967 року, але потребує захисту, оскільки змушена була прибути в Україну внаслідок загрози її життю, безпеці чи свободі в країні походження.
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