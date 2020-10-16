Державна міграційна служба назвала кількість біженців в Україні

Станом на 1 жовтня в Україні офіційно зареєстровані 1276 біженців та 878 осіб, які потребують додаткового захисту, повідомила Державна міграційна служба у відповідь на запит Радіо Свобода.

Основними країнами походження шукачів захисту в Україні є Афганістан, Нігерія, Росія, Сирія, Камеру, Таджикистан, Сомалі, Демократична Республіка Конго, Гана, Бангладеш, Узбекистан, Ємен, Гвінея, Єгипет та Кот-д’Івуар.