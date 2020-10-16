Державна міграційна служба назвала кількість біженців в Україні

Станом на 1 жовтня в Україні офіційно зареєстровані 1276 біженців та 878 осіб, які потребують додаткового захисту, повідомила Державна міграційна служба у відповідь на запит Радіо Свобода.
Основними країнами походження шукачів захисту в Україні є Афганістан, Нігерія, Росія, Сирія, Камеру, Таджикистан, Сомалі, Демократична Республіка Конго, Гана, Бангладеш, Узбекистан, Ємен, Гвінея, Єгипет та Кот-д’Івуар.
- Станом на 1 березня 2019 року на обліку територіальних органів Державної міграційної служби перебували 1799 біженців та 768 осіб, що потребують додаткового захисту.
- Згідно з українським законодавством, біженець – це особа, яка не є громадянином України і внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань перебуває за межами країни своєї громадянської належності та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися цим захистом внаслідок таких побоювань
- Особа, яка потребує додаткового захисту, не є біженцем відповідно до Конвенції про статус біженців 1951 року і Протоколу щодо статусу біженців 1967 року, але потребує захисту, оскільки змушена була прибути в Україну внаслідок загрози її життю, безпеці чи свободі в країні походження.
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