В Україні майже 1800 біженців – ДМС

На обліку територіальних органів Державної міграційної служби України станом на 1 березня перебуває 1799 біженців та 768 осіб, які потребують додаткового захисту, повідомила ДМС у відповідь на запит Радіо Свобода.

У Міграційній службі зазначили, що найбільше з проханням про захист звертаються громадяни Афганістану, Росії, Бангладеш, Сирії, Іраку та Сомалі.

Згідно з українським законодавством, біженець – це особа, яка не є громадянином України і внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань перебуває за межами країни своєї громадянської належності та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися цим захистом внаслідок таких побоювань

Особа, яка потребує додаткового захисту, не є біженцем відповідно до Конвенції про статус біженців 1951 року і Протоколу щодо статусу біженців 1967 року, але потребує захисту, оскільки змушена була прибути в Україну внаслідок загрози її життю, безпеці чи свободі в країні походження.