Мінцифри планує завершити роботу над застосунком для контролю за самоізоляцією за півтора місяці

Міністерство цифрової трансформації України планує завершити роботу над застосунком для контролю за самоізоляцією за півтора місяці. Про це відомство повідомило у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Міністерство оцінює час на здійснення налагодження відповідних інформаційних обмінів у 1,5 місяці», – розповіли в міністерстві.

Над застосунком під назвою «Вдома» працює команда мобільної розробки державного підприємства «Дія». Зовнішні розробники не залучаються, додаткове фінансування на розробку програми не передбачене.

«Удосконалення застосунку «Вдома» входить у портфоліо проєктів DigitalVsCovid та на даному етапі передбачає налагодження інформаційних обмінів, щоб інтегрувати його у повний цикл роботи з виявлення-ізоляції хворих», – заявили Радіо Свобода в міністерстві.

Робота над застосунком почалася навесні 2020 року. Відомство інформує, що зараз допрацьовує його функціонал:

налагоджує інформаційну взаємодію між Центром громадського здоров’я, МОЗ та застосунком. «Це дозволить зменшити випадки, коли наприклад, людина не могла довго стати чи знятися з самоізоляції, чекаючи обробку відповідної інформації ЦГЗ»;

розширює до 24 годин час, виділений для досягнення людиною місця проходження самоізоляції;

запроваджує можливість тимчасового покидання місця самоізоляції, наприклад, для походу до магазину чи аптеку;

збільшує інтервал на верифікацію з 15 до 20 хвилин та пуш кожні чотири хвилини;

додає пуш при отриманні негативних результатів тестів («це зменшить випадки, коли людина не могла довгий час підтвердити, що вона перебуває на місці самоізоляції»);

додає функцію, завдяки якій людина може повідомити про симптоми, наприклад, погіршення стану самопочуття.

Наприкінці листопада очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов у ефірі «Свобода слова» на ICTV розповів, що Міністерство цифрової трансформацї займається розробкою програми та концепції, які дозволять контролювати, як дотримуються самоізоляції заражені коронавірусом українці або їхнє оточення.