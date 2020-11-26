Мінцифри запустило електронний профіль виборця на порталі «Дія» – Федоров

Міністерство цифрової трансформації запустило електронний профіль виборця на порталі державних послуг «Дія», повідомив у фейсбуці віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Запустили профіль виборця на порталі «Дія». Тепер ви зможете відразу знайти, де голосувати. Інформація в кабінеті громадянина підтягується з Державного реєстру виборців», – повідомив Федоров.

За його словами, в профілі вже є дані про місце реєстрації виборця, адресу голосування та про те, куди звертатися й де розміщена виборча комісія.

У жовтні президент України Володимир Зеленський заявив, що на наступних президентських виборах громадяни повинні мати можливість за бажанням голосувати через інтернет.