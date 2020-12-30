Газ подорожчав: що робити українцям

Із Нового року газ для простих українців дорожчає: про це повідомляє і «Нафтогаз», й інші постачальники блакитного палива побутовим споживачам. Серед причин подорожчання газу експерти називають ситуацію на європейських ринках та в самій Україні: попит на енергоресурси взимку різко зростає. Правила газового ринку передбачають, що кожен постачальник щомісяця може зменшувати або ж збільшувати ціну на блакитне паливо для клієнтів. Тому ж, кого нові ціни не влаштовують, експерти пропонують або змінювати постачальника, або економити цей енергоресурс, наприклад, за рахунок утеплення житла.

У ситуації на українському газовому ринку розбиралося Радіо Свобода.

Група компаній «Нафтогаз», а конкретно «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», підвищує тариф на блакитне паливо для своїх побутових клієнтів із січня. Про це повідомляє і сам «Нафтогаз», і профільні інформаційні ресурси. Так, звичайні українці, які купують газ у «Нафтогазу», з січня платитимуть 7 гривень 22 копійки за кубометр, тобто приблизно на 14% більше, ніж це коштувало у грудні. Або ж вони можуть оформити тариф «Річний» і платити 6 гривень 45 копійок за куб увесь 2021 рік. Але для цього треба встигнути переоформити тариф до 1 січня, це можна зробити онлайн, пропонують у «Нафтогазі».

Чи виросли з січня тарифи для всіх українців? Подорожчання до 7,22 гривні стосується лише клієнтів «Нафтогазу», а це приблизно 4% від усіх побутових споживачів в Україні, пояснюють у цій державній компанії. Є безліч інших постачальників, переважна більшість із них теж підвищує ціни з січня, але їхні тарифи помітно різняться, як у більший, так і в менший бік.

«Нафтогаз» не має впливу на ціну блакитного палива для всіх українців, уточнюють у компанії, реагуючи на згадки в медіа про це подорожчання.

«Нафтогаз не встановлює ціни на газ для всіх побутових споживачів. Заголовки, що ми «повідомили/підняли ціну газу для населення/побутових споживачів», некоректні. Наша газопостачальна компанія «Нафтогаз України» повідомила ціну газу тільки для своїх клієнтів», – пише державна група компаній «Нафтогаз» на своїй сторінці у фейсбуці.

Хто й за скільки продає газ українцям

Із 1 серпня правила гри на українському ринку газу змінилися. Але українці зауважили це лише з початком опалювального сезону, коли у платіжках змінилася і кількість кубометрів, і їхня ціна.

Ідеться про те, що на ринку побутових споживачів газу зникли регіональні монополії, з’явилося понад пів сотні приватних постачальників, і відповідно – немає єдиної фіксованої ціни, пояснює регулятор галузі – НКРЕКП.

За інформацію цієї установи, громадянин України може вільно обирати постачальника природного газу. Тоді як кожен з постачальників має право змінювати ціну щомісяця, але лише за умови, що повідомив про це не пізніше ніж за п'ять днів до початку цього місяця.

На сайті НКРЕКП згадують про те, що ліцензію на продаж та транспортування газу мають майже 940 компаній.

Однак реально продають природний газ українцям трохи більше ніж пів сотні.

Так, консультаційний центр «ГазПравда», який створила Федерація роботодавців нафтогазової галузі, згадує, що про зміну ціни на газ у січні заявили 55 постачальників, ще 10 змін не анонсували.

Відтак найдешевший газ у січні 2021 року (від 6 гривень 99 копійок до 7 гривень 50 копійок за кубометр) пропонують, крім вже згаданого «Нафтогазу», компанії «Газ АП», «Мегаватт», «Агросинтез Трейдинг», «Енергетичні ресурси України», «Асканія Енерджі», «Донецькі енергетичні послуги «Ясно» і «Галнафтогаз».

Найдорожчий газ для побутових споживачів у січні 2021-го анонсували «Чернівцігаззбут» та «Львівенергозбут»: по 9,93 та 10,8 гривень за кубометр відповідно.

Між тим, українці платять не лише за сам газ, а й за окремо за його транспортування до своєї домівки. Ці послуги надають місцеві монополії (облгази), а тарифи для них визначає регулятор – НКРЕКП. Він вирішив, що «транспортний» тариф у 2021 році зросте у 20 регіональних газорозподільних компаній. Він різниться залежно від регіону і міста: від 32 копійок за транспортування одного кубометру газу і аж до 2 гривень 66 копійок.

Найдешевше транспортування забезпечуватимуть столичний «Київгаз», а також «Кременчукгаз» та «Черкасигаз».

Найвищий тариф на транспортування у 2021 році матимуть «Тернопільгаз». «Мелітопольгаз» та «Уманьгаз».

Таку різницю в тарифах НКРЕКП пояснює тим, що частина газорозподільних компаній має «компенсувати недоотриману тарифну виручку 2014-2019 років» для того, щоб мати кошти на виробничі потреби.

Чому газ дорожчає

У зимовий період Україна бере газ із трьох джерел: видобуває самостійно, «підіймає» з підземних сховищ (куди учасники ринку запасали газ впродовж літа, коли він був дешевшим), і купує у європейських компаній. Які, своєю чергою, отримують блакитне паливо від західних видобувників, передовсім від Норвегії, Данії та США, від країн Аравійського півострова та від Росії.

Власний видобуток України – трохи більший за 20 мільярдів кубометрів на рік, ще майже 10 мільярдів доводиться імпортувати. І ціна цього імпорту помітно коригує внутрішній український ринок.

Так, більшість постачальників газу обіцяє підняти ціну на нього у новому році. І самі постачальники, й експерти найчастіше називають дві причини: зростання вартості газу на європейських ринках, де Україна купує частину палива, і те, що взимку зріс попит на енергоресурси, який додатково штовхає ціну вгору.

Ще в жовтні «Нафтогаз» прогнозував таке зростання.

«Розпочинається опалювальний сезон, а з ним зростає попит на газ. Це призвело до зростання цін на європейських хабах, – писала група компаній «Нафтогаз» у соцмережах. – Прогнози вказують, що у листопаді-грудні варто очікувати подальшого подорожчання газу. Але значні запаси у підземних сховищах України та Європи утримають ціни від стрімкого зростання».

На час цієї заяви Україна накопичила у своїх підземних сховищах понад 28 мільярдів кубів газу, тобто приблизно на 10 мільярдів більше, ніж потрібно резервувати для безпечного опалювального сезону.

Можливо, поступовий вихід цих запасів на ринок побутового газу міг би стримати ціни. Але у 2020 році на початок опалювального сезону в Європі наклалися й інші процеси. Так, з жовтня страйкувала частина працівників нафтогазової галузі в Норвегії, яка в останні роки є найбільшим постачальником блакитного палива на ринок ЄС.

Одночасно скоротився імпорт американського скрапленого газу до Європи. Раніше попит на американський енергоресурс падав через пандемію: це було однією з причин того, що США скоротили поставки.

Зростання вартості газу на європейських біржах є наразі головним чинником і для цін в Україні, вважає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Підвищення цін в Україні збіглося зі зростанням ціни на європейських біржах

«Зрозуміло, що ціна газу для населення прив'язана до його вартості на європейській біржі TTF (віртуальний газовий торговельний майданчик в Нідерландах – ред.). А друга причина – в тому, що в жовтні й навіть у листопаді «Нафтогаз» мав змогу продавати газ дещо дешевше (за рахунок того, який видобуло «Укргазвидобування»), і таким чином намагався потіснити своїх конкурентів. Зараз підвищення цін в Україні збіглося зі зростанням ціни на європейських біржах», – констатує Омельченко.

Однак зараз, коли ринок газу в Україні вже діє, експерт радить його гравцям меншою мірою орієнтуватися на європейські біржові торги, а більшою – на українські цінові індикатори і на можливість укладання довгострокових газових угод всередині країни, які, на думку Омельченка, можуть здешевити розцінки і для простих українців.

Виконавчий директор асоціації «Енергоефективні міста України» Святослав Павлюк, зі свого боку, вважає подорожчання логічним наслідком того, що держава вже не дотує дешевий газ для українців і що з серпня вже не діє «покладання спеціальних обов'язків» на групу компаній «Нафтогаз» – обов'язок продавати газ власного видобутку облгазам за пільговою ціною.

Попервах наявність більш ніж пів сотні постачальників і різна ціна в кожного спантеличує

«Те, що газ буде дорожчати, було зрозуміло ще в липні, відтоді, як скасували ПСО для населення. Водночас відтоді в українців з'явилася перша можливість обирати собі постачальника та навіть закупити газ за зниженою ціною на рік наперед. Попервах наявність більш ніж пів сотні постачальників і різна ціна в кожного спантеличує. Колись так само було з тарифами на мобільний зв'язок. Але люди зорієнтувалися, і кожен обрав те, що йому зручно», – сподівається експерт.

Нова ситуація на ринку, на думку Святослава Павлюка, призведе до зміни логіки в системі субсидій. Якщо раніше держава дотувала низькі ціни для певних категорій громадян, то в умовах ринку і змінних цін набагато краще було би виділяти кошти напряму пільговикам, як це робить, наприклад, Велика Британія, вважає експерт.

Енергозбереження і дешевші альтернативи

Подорожчання газу в опалювальний сезон, саме тоді, коли частина українців використовує його для опалення, – це удар по сімейному бюджету. Як можна його пом'якшити?

Експерти, учасники ринку та урядовці радять кілька способів.

Змінювати постачальника газу , якщо є дешевші пропозиції. Це можна зробити онлайн, на сайті одного з постачальників газу. Наприклад, таку опцію пропонують «Нафтогаз», «Ясно» та інші великі гравці газового ринку, які конкурують з облгазами.

, якщо є дешевші пропозиції. Це можна зробити онлайн, на сайті одного з постачальників газу. Наприклад, таку опцію пропонують «Нафтогаз», «Ясно» та інші великі гравці газового ринку, які конкурують з облгазами. Зробити термомодернізацію житла: починаючи від приладів обліку та систем опалення і до утеплення помешкання, пропонують Володимир Омельченко та Святослав Павлюк. Вартість термомодернізації будинку часто є співмірною з річними витратами на його опалення.

починаючи від приладів обліку та систем опалення і до утеплення помешкання, пропонують Володимир Омельченко та Святослав Павлюк. Вартість термомодернізації будинку часто є співмірною з річними витратами на його опалення. Мати два альтернативні джерела опалення, якщо йдеться про приватний будинок. Так, можуть бути паралельно встановлені газовий та електричний котли, які можна вмикати, залежно від цін на ці ресурси, пропонує Святослав Павлюк. Водночас Володимир Омельченко закликає повністю не переходити на електроопалення, оскільки він очікує суттєвого подорожчання електроенергії в Україні у 2021 році.

Тим часом таке подорожчання анонсував і уряд. Вже з січня 2021 року зникне пільговий тариф 90 копійок за кіловат-годину для тих, хто споживає до 100 кіловат-годин на місяць. Фіксованою ціною для населення буде 1,68 гривні за кіловат-годину, пояснив виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко.

Альтернативою газу може бути теплонасос або біопаливо, але лише за умови, що споживач може недорого придбати його у своєму місті чи районі, визнає Святослав Павлюк.

Якщо українець вирішив ставити альтернативне обладнання – не треба при цьому позбуватися газового котла

«Оскільки в Україні немає розвиненого ринку біопалива – то ми бачимо чітку прив'язку його ціни до ціни газу. Окрім того, треба чимало інвестувати в заміну обладнання. Потрібні розрахунки в кожному конкретному випадку, що буде вигідніше, – вважає експерт. – І якщо українець вирішив ставити альтернативне обладнання – не треба при цьому позбуватися газового котла: можна змонтувати обидва способи опалення паралельно і мати змогу вмикати ту систему, яка наразі зручніша».

Напередодні Нового року прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив виконувачеві обов’язків міністра енергетики Юрію Вітренку разом з Антимонопольним комітетом перевірити обґрунтованість цін на газ. Ідеться не лише про вартість самого блакитного палива, а й про тариф на його транспортування, уточнив глава уряду.

«Необхідно провести аудит формування тарифів та розглянути можливість зниження тих складових тарифу, які є несправедливими й невиправданими, з точки зору ринку. Це стосується й питання тарифу на транспортування газу, й газових коефіцієнтів», – написав Шмигаль у фейсбуці.

За словами посадовця, у серпні «фактично відбулася лібералізація ринку газу, коли споживачі отримали право вільно обирати постачальника».

«Наразі серед постачальників газу чи не найменші ціни на газ для побутових споживачів пропонує державний «Нафтогаз». І це ціни, які навіть дещо нижчі, ніж були в попередні роки», – заявив Шмигаль.