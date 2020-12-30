Опитування: Зеленський та Бойко вийшли б у другий тур виборів президента

Якби зараз відбувалися вибори президента, чинний президент України Володимир Зеленський та один з лідерів партії «Опозиційна платформа – За життя» Юрій Бойко вийшли б у другий тур, йдеться в опитуванні «Київського міжнародного інституту соціології».

Серед респондентів, які визначився зі своїм вибором, Зеленського готові підтримати 27%, а Бойка – 14,7%.

П’ятого президента України Петра Порошенка готові підтримати 13,7%, іншого лідера «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука – 8,7%, а лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко – 7,5%.

Зеленський також є політиком, якому найбільше довіряють (32,8% опитаних). Водночас недовіру до чинного президента висловлюють 59,6%. Меру Києва Віталію Кличку довіряють 31,8% і 54,3% не довіряють. Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють 29,2% і 36,5% не довіряють.

Опитування проводили з 17 до 23 грудня 2020 року. Методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів опитали 1200 респондентів, що мешкають у 85 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим).

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,9% — для показників, близьких до 50%, 2,5% — для показників, близьких до 25%, 1,9% — для показників, близьких до 12%, 1,3% — для показників, близьких до 5%.