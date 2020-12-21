Політиком і «невдахою року» українці назвали Зеленського – опитування

В оприлюдненому соціологічному опитуванні фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва політиком 2020 року українці найчастіше називали президента Володимира Зеленського, він же очолив і народний рейтинг «невдах» року, йдеться в повідомленні на сайті фонду.

«Можна сказати, що у 2020 році Україна залишилася без політика року. Відносну більшість у цій номінації українці віддали чинному президенту Володимиру Зеленському, але навіть його назвали політиком року лише 15%. Інших політиків згадують ще менше – друге місце посідає Петро Порошенко, якого вважають політиком року 9%. Ще більш впевнено обидва політики очолюють народний рейтинг «Невдаха року» – чинного президента вважають «невдахою року» 28%, Петра Порошенка – 14%, решту згадують менш ніж 5%. Нагадаємо, минулоріч Володимира Зеленського політиком року вважали 46% українців», – йдеться в повідомленні на сайті фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

Повідомляється, що на третьому місці серед найбільш успішних політиків- «невдах» року, що минає – голова політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук (6,9% та 2,5% відповідно); на четвертому – лідер цієї ж партії Юрій Бойко (5,4% і 1,3%). Замикає лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко (5,4% і 2,3% відповідно).

Крім того, за даними опитування, подією, яка вплинула на життя більшості людей у 2020 році, стала епідемія COVID-19. «Подією року» епідемію назвали 43% українців. Також лише 16% респондентів назвали позитивними події, які вони вважають головними в році, що минає.

«Українці мають переважно негативні очікування щодо розвитку соціально-економічної ситуації в країні у 2021 році. Лише 15% вважають, що у новому році гривня стане більш стабільною, 25% очікують зростання добробуту, 12% вважають можливим зменшення тарифів. Щодо боротьби з пандемією думки розділилися, 45% українців вважають, що епідемію буде подолано, 46% – що ні», – йдеться в повідомленні про результати опитування.

Опитування проведене фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 5 до 13 грудня 2020 року тривало в усіх регіонах України, за винятком окупованих територій. Методом особистого інтерв’ю було проведено 2004 бесіди з респондентами, які проживають у 131 населеному пункті України. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.