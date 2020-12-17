Зеленського назвали політиком і розчаруванням року – опитування

Одночасно політиком і розчаруванням 2020 року назвали українці президента Володимира Зеленського, свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 4 до 9 грудня.

Так, політиком року Зеленського назвали 20% опитаних. При цьому, зазначають автори дослідження, цей показник значно менший, ніж наприкінці минулого року (тоді політиком року його назвали 46%).

Крім того, 10% опитаних назвали політиком року Петра Порошенка, 5% – Юрія Бойка, 4% – Віктора Медведчука, 3% – Дмитра Разумкова, 3% – Юлію Тимошенко, 2% – Віталія Кличка, 2% – Володимира Гройсмана, 1% – Ігоря Смешка, 1% – Анатолія Шарія. 36,5% не змогли назвати жодного політика (у 2019 році таких було 24%).

«Попри те, що 20% респондентів назвали Володимира Зеленського політиком року, помітно більше (42%) назвали його розчаруванням 2020 року», – повідомили автори опитування.

Крім того, 10% розчаруванням року вважають Петра Порошенка, по 2% – Віктора Медведчука, Дениса Шмигаля, Юлію Тимошенко, Олега Ляшка, Олексія Гончарука, 1% – Святослава Вакарчука. Про розчарування усіма політиками заявили 5% респондентів, а 17% не змогли назвати нікого.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 грудня 2020 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Опитали 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.