Зимовий відпочинок-2021: 18 ідей, куди поїхати в Україні у Новому році

Щоб від найяскравіших та найвеселіших зимових свят у пам’яті лишилися не лише застілля, щоб новорічно-різдвяний цикл святкувань цього року відрізнявся від попереднього і наступного, варто відвідати якомога більше цікавих, красивих і унікальних куточків України. Їхнє розмаїття дозволяє туристу обрати зимовий відпочинок на свій смак: оздоровчий, активний, або романтичний. Радіо Свобода зібрало 18 ідей, куди можна поїхати, щоб зима 2021 року стала незабутньою.

Велика кількість вихідних, відпустки та канікули взимку дозволяють знайти час на те, щоб подбати про своє здоров'я. В Україні в цьому напрямку дефіциту немає. Крім традиційних комплексів у Трускавці та Миргороді, виділяються кілька екзотичних варіантів. Водночас нагадуємо, що коли йдеться про оздоровчий відпочинок, перед поїздкою слід проконсультуватися з лікарем.

Косонь. Термальні води

У Берегівському районі Закарпатської області село Косонь пропонує мандрівникам зігрітися у басейнах зігрітих самими горами до 42 °С. Поряд із селом розташовані декілька свердловин мінеральних термальних вод, багатих залізом, цинком, кальцієм та іншими мікроелементами. Ця вода лікує опорно-руховий апарат, ревматизм, хвороби нирок, артрит, радикуліт і навіть ожиріння, а також заспокоює нерви, підвищує імунітет і зміцнює організм. Зона відпочинку з гарячими джерелами розташована в дубовому гаю. Тут працює функціонує оздоровчо-туристичний комплекс. Він має 7 басейнів (термальні та прісні), 7 саун (від соляної до евкаліптової), а також крижану печеру.

Бехтери. Гейзер

Ще одне мінеральне термальне джерело можна відвідати неподалік від села Бехтери в Херсонській області. Тут облаштовані 3 купальні. У двох із них – мінеральна вода, що має багатий набір мікроелементів, зокрема брому, йоду та бору. У ще одній купальні – лікувальна грязь. Температура води на виході з гейзера – 70 °С, але шляхом до купальні вона охолоджується до комфортної температури.

Сатанів. Мінеральні води

Є оздоровчий курорт і в Городоцькому районі Хмельницької області. У селищі міського типу Сатанів розташований доволі розвинений курорт, є кілька санаторіїв, які пропонують своїм гостям мінеральні джерела, масажні зали, сауни і ванни для оздоровлення. Цікаве і саме містечко. У Сатанові можна побачити кілька історичних пам'яток, серед яких: Сатанівський замок та ворота в місто, збережені ще з XV століття, а також старовинне єврейське кладовище та синагога.

Бердянськ. Море

Холодна вода також може стати атракцією для зимового відпочинку. Так, у Бердянську Запорізької області взимку часто замерзає прибережна зона. Скуте льодом море створює неймовірні неповторні пейзажі. В руках навіть недосвідченого фотохудожника вони можуть стати унікальними листівками, або ж фантастичним тлом для селфі. Найвитриваліші пікнік на березі моря не забудуть ніколи. Тим часом сам Бердянськ пропонує туристам помилуватися своїми скульптурами, відомими на всю Україну.

Світязь. Шацькі озера

Навколо озера Світязь у Шацькому районі Волинської області сконцентрований національний природний парк «Шацькі озера». Цей мальовничий куточок України не втрачає привабливості і взимку. Навколо озера безліч природних зон, де можна гуляти, дивитися на замки, палаци, храми і села і, звісно, просто подихати свіжим повітрям і зробити купу барвистих фото. Тут на базах відпочинку діють оздоровчі центри з термальними джерелами, санаторіями і масажними кабінетами. Взимку сюди приїжджають насолодитися зимовими виглядами, позбутися стресів та помедитувати.

Карпати. Гірськолижні курорти

Більш активний відпочинок в Україні традиційно можна знайти в Карпатах, де вже розбудовано цілу низку гірськолижних курортів. Усі вони мають багато спільних рис та принад: різноманітна смачна кухня, кришталеве повітря та помешкання з мальовничими видами на гори.

«Славське»

Найстаріший гірськолижний курорт розташований на горі Тростян у Львівській області. Тут обладнано 11 трас різного ступеня складності. Зручний собі варіант знайдуть і професіонали, і аматори, і діти. За потреби, можна орендувати спорядження, скористуватися послугами інструктора. На курорті організовано роботу рятувальних служб. На горах Тростян та Високий Верх розбудовані об'єкти інфраструктури: можна скуштувати місцеві страви, випити гарячого вина чи чаю на гірських травах.

«Драгобрат»

У селищі міського типу Ясіня Рахівського району Закарпатської області розташований найвисокогірніший курорт України. Вершина гори Стіг сягає 1707 метрів над рівнем моря. На місцевих трасах затишніше почуватимуться більш досвідчені лижники і сноубордисти. Траси обладнані трамплінами для фрістайлу. Серед недоліків називають бугельні підйомники.

«Пилипець»

Другий за висотою курорт України. Він розташований у Міжгірському районі Закарпатської області. Курорт пропонує кілька трас різної складності та протяжності. Загалом їхня довжина складає близько 20 кілометрів. Вершина гори Гемба на висоті 1497 метрів обладнана трьома підйомниками. Нижня і верхня частини спуску – пологі, середня крутіша і нерівна.

«Плай»

Гірськолижний комплекс у Сколівському районі Львівської області біля селища Плав’є має шість спусків довжиною до 12,5 кілометрів. Траси розраховані як на досвідчених лижників, так і на початківців: верхні траси крутіші, а внизу розташовані пологі схили. Тут працює також гірськолижна школа.

«Буковель»

Цей найвідоміший та найбільш розрекламований курорт розбудували неподалік села Поляниця в Івано-Франківській області. Його 60 трас загалом складають 68 кілометрів. Вони мають різні ступені складності і призначені як для новачків, так і для профі. Тут працює школа та організовано безліч розваг для сімейного відпочинку.

Міста. Зимова романтика

Тим часом не всі взимку мають бажання віддалятися від надійного комфорту міста, його затишних вогнів та теплих кав'ярень. У такому випадку Україна запропонує туристові міську зимову казку, адже деякі міста взимку просто перевтілюються.

Кам'янець-Подільський

Насичене історичним минулим містечко: середньовічний замок, грандіозний каньйон і значних розмірів міст через річку Смотрич. Тут можна прогулятися Старим містом і помилуватися на будівлі старовинної архітектури, відвідати театр, зазирнути в костел святих архангелів Петра і Павла. Є у місті і безліч невеликих ресторанчиків з українською кухнею та привітні жителі. У зимовий період у місті влаштовують казкові програми «Казка старої фортеці». З 2016 року в Кам'янець-Подільському взимку проходить фестиваль «Різдвяні польоти». Цього року фестиваль не запланований, але за гарної погоди кілька повітряних куль піднімуться в небо.

Чернівці

«Український Париж» – лише один з епітетів цього міста з європейським духом. Одна з переваг для туристів – компактне розташування пам’яток. Багато архітектурних шедеврів із періоду Австро-Угорської імперії. Містом можна милуватися нескінченно: легендарний Чернівецький національний університет, міська Ратуша, Турецька площа, старовинні будівлі, і, звичайно, філіжанка запашної кави на пішохідній вулиці Ольги Кобилянської створять святкову романтичну атмосферу.

Львів

Взимку – це особлива атмосфера. Під час Нового року та різдвяних свят місто стає ще більш яскравим та справді романтичним. Гуляючи його бруківкою поміж будівель, що бачили століття, з філіжанкою кави чи келихом глінтвейну, можна забути і про час, і про зимову погоду. Крім того, низка фестивалів додадуть родзинки до відпочинку в місті Лева.

Мукачево

Місто високої концентрації історичних будівель і цікавих куточків, оточених гірським масивом. Аби цей краєвид сприйняти в цілому, варто піднятися на Ратушу в центрі міста. На центральній площі також розташовані Кафедральний костел Святого Мартіна і каплиця Святого Йосипа. І ними не вичерпується перелік релігійних споруд, оздоблених розписом, фресками і барельєфами. На Старий Новий рік у місті проходить щорічний фестиваль домашнього вина «Червене вино». Тут можна продегустувати вина кращих закарпатських сортів, і придбати ті, що сподобалися. Крім того, «Червене вино» – це свято з конкурсами, колядками та піснями.

Київ

У період різдвяно-новорічних свят більшості українців буде цікаво побувати і у столиці. Тільки тут можна побачити головну ялинку країни та пройтися святково прикрашеним Подолом із колесом огляду. Взимку навіть звичні для туристів об'єкти – Золоті ворота, Андріївський узвіз, Києво-Печерська лавра, Маріїнський палац – виглядають особливо чарівно. Але цим цікавинки столиці не вичерпуються.

Ботанічний сад

Прямо у Києві посеред зими можна потрапити у тропічне літо. У тому, що це реально, може переконатися кожен, хто захоче прогулятися ботанічним садом імені Гришка. Для цього достатньо відвідати оранжерейний комплекс. Лише крок крізь двері і можна опинитися у тропіках, що особливо приємно взимку. Лише слід врахувати, що оранжерея ботанічного саду відкрита для вільного відвідування по п'ятницях, суботах та неділях. В інші дні тижня – відвідування тільки у форматі екскурсій за попереднім записом

Пирогів

Місце на околиці Києва, де варто знайомитися з народними традиціями. А на зиму припадає найбільша кількість важливих для українців свят. Із початку зими до самого Хрещення музей проводить цілу низку обрядових свят. Крім того, музей під відкритим небом наповнений архітектурними комплексами, дерев'яними храмами, вітряними млинами, а в кількох великих приміщеннях зібрані предмети українського побуту. Це саме те місце, де можна взяти участь у традиційних українських народних гуляннях.

Парк «Київська Русь»

Реконструкція стародавнього Києва неподалік столиці у селі Копачів Обухівського району Київської області допоможе перенестися в часи князів і лицарів періоду України-Русі. Співробітники музею одягнені в історичний одяг. Вони запрошують гостей пройтися вуличками середньовічного міста, оглянути садиби киян XI-XIII століть, дерев'яну фортечну стіну, експозицію облогової техніки, Михайлівські ворота Київського дитинця, сторожові вежі, князівські палати, церкву, музей кораблебудування, торговельні лавки та багато іншого. Кожен відвідувач тут може постріляти з лука, покидати сокири, взяти участь в карбуванні подарункової монети та покататися на санях, запряжених красивими кіньми. Тут також проводяться захопливі шоу-програми для дорослих і дітей.