Куди поїхати після карантину: 12 туристичних місць України

В Україні є тисячі місць, де можна відпочити у весняно-літній сезон. Якщо врахувати усі міста, містечка і села із дивовижною архітектурою та віковою історією, додати до них стародавні фортеці, замки і палаци та не забути про всі природні місцевості з неповторними краєвидами, особливими кліматичними умовами і унікальними флорою й фауною, то стає зрозуміло – всю Україну побачити протягом одного життя практично неможливо. Відтак мандрівникам доводиться визначатися з пріоритетами і обирати. Аби допомогти у цьому, Радіо Свобода пропонує перелік туристичних місць України, які не є найбільш «розкрученими» і незаслужено випадають з поля зору багатьох туристів.

Київ, Львів, Одеса – ця трійця є найпопулярнішими містами для туристів. Менше мандрівників відвідують Тернопіль, Івано-Франківськ, Чернівці, Ужгород, Кам’янець-Подільський, Мукачево. Але в Україні безліч населених пунктів, де можна помилуватися архітектурою і торкнутися тисячолітньої історії. Ось лише три приклади таких:

Прилуки

Місто на півдні Чернігівської області, розташоване на берегах річки Удай. Перша письмова згадка – 1085 рік.

Одне з найстаріших міст України-Русі, також багате козацьким минулим. Відтак тут є кілька церков у стилі козацького (українського, мазепинського) бароко та типові для лівобережної України кам'яниці. У місті також можна побачити храми пізнішого періоду в стилі клисицизму, а також руїни головної синагоги та декілька яскравих прикладів еклектики і модерну. Загалом містечко невелике, але чисте, охайне і затишне.

Кременець

Районний центр Тернопільській області України лежить біля підніжжя Кременецьких гір.

Старовинне містечко відоме з 1064 року. Шарму Кременцю надає його розташування у звивистій долині посеред гір.

Тут можна подивитися цілу низку архітектурних пам’яток, більшість з яких видно з центральної вулиці міста. Крім того, туристів можуть зацікавити: руїни замку, єзуїтський колегіум, багато церков, костелів і старої забудови. Архітектура старого європейського містечка разом з горами, що її оточують, створюють неповторні краєвиди Кременця.

Острог

Місто відоме з 1100 року, розташоване у Рівненській області.

Острог – форпост Волині ще від часів України-Русі. Місто було важливим центром православ'я в Україні, а також осередком освіти і культури, що мав значення для усієї Східної Європи.

Нині до уваги туристів тут є досить велика кількість старовинних пам'яток. Це, звісно, замок Острозьких із двома потужними вежами, Богоявленська замкова церква в стилі православної готики, система міських укріплень (Луцька і Татарська брами), а також оборонна синагога, костел, Острозька академія та монастир капуцинів. Такий перелік не є вичерпним. Гуляючи вулицями Острога, просякнутими історією України-Русі, завжди можна несподівано наштовхнутися на архітектурний артефакт багатовікової давності.

Замки і палаци

Історики кажуть, що в Україні є рештки 5000 замків. Звісно, більша частина з них перебувають у стані цікавому скоріше археологам, ніж туристам. Кілька з них є популярними туристичними об’єктами: Кам'янець-Подільський замок, Хотинський замок, Замок Любарта, Замок Паланок, Білгород-Дністровська фортеця. Водночас вони не становлять собою вичерпного переліку замків і палаців, придатних для відвідування. Тож мандрівникам буде цікаво побачити й інші:

Меджибізький замок

Замок-фортеця з могутніми стінами і кутовими вежами, які значно виступають за лінію стін. Споруда розташована в селищі Меджибіж Хмельницької області на мисі, утвореному річками Південний Буг та Бужок. Саме розташування дало назву замкові.

Найстаріша письмова згадка про цю фортецю сягає періоду України-Русі. Йдеться про часи існування укріпленого міста Меджибіж, яке виникло над Південним Бугом близько 1146 року. Першим господарем міста, припускають науковці, був князь Святослав Всеволодович (1126–1194). А в час, коли містом володів князь Галицький Данило Романович, Меджибіж захопили і знищили татари у 1241 році. Після того, як литовці відвоювали Поділля у татар, у 1362 році на місці колишніх тимчасових фортифікаційних споруд збудували укріплений замок.

Нині на території історико-культурного заповідника проводять фестиваль «Стародавній Меджибіж», де можна побачити реконструкції лицарських боїв.

Замок Шенборнів

Один із наймолодших замків в Україні. Розташований в урочищі Берегвар, у селі Карпати, що в Закарпатській області.

Палац Шенборнів збудований у 1890 році як резиденція та мисливський будинок графів Шенборнів. Будівля має 365 вікон, 52 димарі, 12 входів, як кількість днів, тижнів та місяців у році. Неоренесансна споруда, вкрита червоною фігурною черепицею, має витончений силует зі стрункими готичними вежами.

1945 року земля та маєтки були націоналізовані, а мисливський замок Шенборнів став санаторієм «Карпати». Нині відпочинок у санаторії рекомендований хворим на серцево-судинні та неврологічні захворювання. Із 2010 року тут організовано відділення реабілітації захворювань опорно-рухового апарату та відділення лікування шлунково-кишкового тракту. Є відділення патології вагітності жінок.

Палац Кеніга

Білокам'яна будівля ХІХ століття неоготичного стилю побудована як маєток поміщиків Ольховських. Також її називають Шарвіський палац.

Пізніше цукровий магнат Леопольд Кеніг значно розширив будівлю садиби, перетворивши її на справжній палац із баштами і парадними сходами. Палац мав 26 кімнат, сходи трьома терасами спускалися до фонтану і басейну з містком. До наших днів зберігся кабінет барона з меблями і бібліотекою.

На території палацу Кеніга є ландшафтний парк із незвичайною липовою алеєю. Гуляючи тут, турист обов’язково побачить також багатовікові дуби із широкими гілками і могутніми кронами.

Із 1925 року в палаці був розташований протитуберкульозний санаторій, який пропрацював аж до 2008 року. Після 6 років занедбаності, з 2014 року в Шарівського маєтку з'явився новий господар – благодійний фонд «Омріяна Країна» для створення центру культури і мистецтв.

Природні об’єкти

Гора Говерла, озеро Синевир, Шацькі озера та заповідник «Асканія-Нова». Ці місця відомі більшості тих, хто відпочиває подорожуючи Україною. Утім, це лише незначна частка того, чим може здивувати українська природа. В одній статті неможливо розповісти про всі унікальні природній об’єкти в Україні, відтак, з урахуванням початку купального сезону, варто звернути увагу на ті, де є не тільки мальовничі краєвиди, а й можливість зануритися у свіжу річкову воду:

Актівський каньйон

Розташований на річці Мертвовід поблизу села Актового у Миколаївській області.

Каньйон є частиною Національного природного парку «Бузький Гард». Він входить до списку семи природних чудес України і вважається однією з найстаріших євразійських ділянок суші. Глибина каньйону сягає 50 метрів, а площа – близько 250 гектарів. Його також називають «Каньйон Диявола» або «Малий Крим» через схожість із Великим Кримським каньйоном.

Із цим місцем пов’язана велика кількість легенд козацької доби. Окрім неповторних пейзажів, у каньйоні можна побачити унікальні гірські тюльпани, які ростуть у каньйоні завдяки особливому мікроклімату, а також знайти унікальні маршрути для скелелазів і, звісно, місця для купання.

Бакотська затока

Затока в Бакоті Хмельницької області виникла, коли в долині Дністра були затоплені чотири села. Затоплення відбулося заради забезпечення роботи Новодністровської ГЕС. Так виник не притаманний місцевості унікальний ландшафт.

Затока оточена горами, що сформувало особливий мікроклімат. За даними метеорологів, у цьому районі існує своєрідний унікальний мікроклімат – середньорічна кількість тепла на 1 квадратний метр тут рівнозначна ялтинській, а скелі і ліси захищають узбережжя Дністра від північних повітряних потоків. Тож купання у затоці особливо приємне.

Загалом у цьому місці є чим розважитися мандрівникам із різнобічними інтересами. Неподалік затоки можна знайти джерела з мінеральними водами. Також поруч розташована пам’ятка часів України-Русі – скельний Свято-Михайлівський монастир.

Дністровський каньйон

Визнаний одним із 7 природних чудес України. Є найбільшим каньйоном на території України і одним з найбільших у Європі – займає територію у 250 кілометрів. Він розташований на межі Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької та Хмельницької областей, де утворюється Дністром між гирлами річок Золота Липа та Збруч.

Каньйон виник через вимивання Дністром гірської породи Подільської височини і нині становить собою долину, береги якої підіймаються на 100-250 метрів над водою. Тому тут свій мікроклімат: менше дощів, а весна приходить на місяць раніше.

На території Дністровського каньйону розташовано близько 100 пам'яток живої і неживої природи світового значення. Тут можна знайти дивовижні місця, щоб милуватися красою природи, одним з яких є Совиний Яр. Флора та фауна Дністровського каньйону до кінця не вивчені, та вони насправді унікальні. За даними науковців, дві третини живих організмів у цих водах – є цілком унікальними видами. Неповторними є і дністровські скелі з природними чи рукотворними печерами. Здавна деякі з них були пристосовані під печерні храми і монастирі. Одним із таких печерних монастирів був кам'яний грот «Скеля монахів».

Парки

Цікавими можуть бути і рукотворні зелені зони. Найвідомішими з таких є ботанічний сад імені Гришка у Києві та дендрологічний парк «Софіївка» в Умані. Вони мають менш відомих, але не менш достойних конкурентів:

Дендропарк «Олександрія»

У Білій Церкві Київської області розташований Державний дендрологічний парк «Олександрія» – найбільший ландшафтний парк в Україні.

Парк на березі річки Рось ще у 1788 році заснувала родина графів Браницьких. Ландшафт величиною в майже 300 гектарів має багато садово-паркових композицій, тут висаджено понад 5 тисяч старовинних і рідкісних рослин. У середині парку розмістилася «Велика галявина» – музей рослин та дерев.

Також на території парку розташовані неповторні архітектурні споруди, фонтани і водоспади, монументи і барельєфи. У першу чергу в «Олександрії» варто побачити: «Ротонду» – напівкруглий павільйон із аркою в передній стіні, оздоблений оригінальним ліпним орнаментом; «Руїни» – імітацію руїн стародавнього замку; колонаду «Луна» – споруду у вигляді грецького амфітеатру; «Китайський місток» – місточок у китайському стилі, біля якого розміщені скульптури мудреця та китаянки; Палієву гору – в глибині гори і досі збереглися рештки земляних укріплень козаків.

Вхід до парку безкоштовний.

Кропивницький дендропарк

Дендропарк у Кропивницькому є однією з головних окрас міста з 1958 року.

Площа парку складає 45 гектарів, 33 з яких повністю зайняті зеленими насадженнями – понад 50 видів дерев. Але особливе місце тут належить тюльпанам різних видів і кольорів, яких у парку щороку розквітає близько 150 тисяч.

Тут працює 20 атракціонів для дітей і дорослих. Вони розділені на 3 групи: дитячі, сімейні, екстремальні. З оглядового колеса висотою 27 метрів, можна побачити чудову панораму всього міста. Також у парку є майданчики для малечі, ландшафтні зони відпочинку та фудкорти. Парк також є місцем для різноманітних волонтерських, молодіжних, культурних акцій. Влітку тут проводять десятки концертів та інших заходів.

Вхід на територію безкоштовний.

Ландшафтний парк у Буках

Парк розташований у селі Буки Київської області на березі річки Роставиці.

Тут багато води і зелених насаджень. Парк можна поділити на дві частини: це храмовий комплекс і, власне, сам ландшафтний парк. Храмовий комплекс включає в себе церкву Святого Євгенія, дзвіницю Данила та фонтан, що раніше стояв на майдані Незалежності у Києві. У зеленій зоні парку є «Поляна казок» із великою кількістю скульптур, а також міні-зоопарк, в якому можна побачити диких тварин.

Ландшафтний парк у Буках заснував підприємець Іван Суслов 1996 року на ділянці землі, яка була місцевим сміттєзвалищем.

Вхід безкоштовний.