Папа Римський засудив людей, які не залишилися вдома під час свят

Папа Римський Франциск під час своєї першої недільної проповіді в новому році 3 січня згадав про карантин і дотримання дистанції під час святкових вихідних.

Франциск вказав на спокусу «дбати тільки про свої інтереси, вести війни, наприклад, концентруватися тільки на економічному аспекті і жити гедоністично».

«Я прочитав дещо в газеті, що глибоко мене засмутило: в одній країні, забув якій, понад 40 літаків злетіли, щоб дозволити людям втекти від карантину і насолоджуватися вихідними. Але ці люди – добрі люди – невже вони не подумали про тих, хто залишається вдома, про економічні проблеми, з якими стикаюється чимало людей, які не можуть залишити дім через карантин, про хворих? Вони думали тільки про те, щоб провести вихідні в своє задоволення. Це завдало мені великого болю», – сказав понтифік.

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Він адресував «особливі вітання» з новим роком тим, хто зустрів його в скрутному становищі, хворим, безробітним, «тим, хто живе в стані пригнічення чи експлуатації».

Країни Європи почали запроваджувати карантинні обмеження восени на тлі зростання захворюваності на COVID-19.

Цього року різдвяні свята проходять на тлі пандемії COVID-19 і суворих карантинних обмежень, запроваджених у багатьох країнах, щоб стримати поширення вірусу.